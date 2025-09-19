Эксперт объяснил, как правильно помогать ребенку с домашним заданием

Вопрос о том, стоит ли делать уроки с ребенком, волнует многих родителей. Но не существует единого ответа для каждой семьи, ведь каждый ребенок уникален. Здесь очень важно родителям найти баланс, заявила «ФедералПресс» эксперт-психолог Ника Болзан.

© unsplash

«Согласно проведенному в 2024 году опросу 78 % родителей делают уроки со своими детьми. При этом можно отметить следующие преимущества: укрепляется психоэмоциональную связь между родителем и ребенком, ребенок получает поддержку, повышается процесс обучения, формируется надежный тип привязанности», – пояснила психолог.

При этом Болзан указала, что совместное выполнение уроков нередко приводит к конфликтным ситуациям и повышает напряжение в семье. Родители стремятся любой ценой добиться результата, что вызывает сопротивление у ребенка. В этой ситуации важно найти баланс и придерживаться принципа «не навреди».

«Золотая середина вопроса – это когда родители и не отстраняются полностью от процесса, но в то же время оставляют ребенку возможность для проявления самостоятельности. Наиболее продуктивная стратегия – быть рядом с ребенком, поддерживать его, но не оказывать давления», – отмечает специалист.

Ника Болзан советует придерживаться следующих принципов.

Помощь, а не выполнение. Задача – направлять, мотивировать, а не делать уроки за ребенка.

Атмосфера. Обеспечить тихое и спокойное место для занятий. Уберать отвлекающие факторы (телевизор, телефон).

Метод маленьких задач. Разбить большое задание на более мелкие и достижимые задачи.

Мотивация. Хвалить усилия, а не только результат. Поддерживать ребенка, даже если он не сразу справляется с задачей.

Организация времени. Помочь ребенку планировать выполнение домашних заданий, чтобы избежать спешки и стресса.

Родителям следует обращать внимание не только на оценки, которые получает ребенок за выполненные домашние задания, но также и на развитие мотивации. Необходимо объяснить ребенку, зачем он делает уроки, какая от этого польза для него лично. Такое объяснение исключит восприятие ребенком домашнего задания как бессмысленной траты времени и навязанного взрослыми обязательства, подытожила эксперт.

