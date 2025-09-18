Эксперт объяснил, почему в школах проблемы с профессиональной этикой

Решения конфликтов между родителями, педагогами и учениками на уровне образовательных учреждений не всегда объективны.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила председатель «Общероссийского профсоюза образования», член Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов при Минпросвещения РФ Лариса Солодилова.

«Проблема эта серьёзная: возникает конфликтная ситуация между участниками образовательного процесса на разной почве. Это и нарушение норм профессиональной этики — как со стороны родителей в отношении педагогических работников, учеников в отношении педагогических работников, так и между учениками, что мы привыкли называть буллингом. Общероссийский союз образования системно занимается этими проблемами примерно с 2011 года. Мы проводили и международные конференции по этой теме. Решением было создание комиссий по регулированию споров между участниками образовательных отношений. Но решения, принятые на уровне образовательных организаций, не всегда правомерны и объективны. Поэтому был создан Совет по защите чести и достоинства педагогов».

Ранее в Минпросвещения создали совет по защите чести и достоинства педагогов. В его задачи будут входить рассмотрение заявлений по сложным и спорным ситуациям, а также разработка рекомендаций. В ведомстве сообщили, что в структуру вошли представители министерства просвещения, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов регионов и эксперты. Все решения совещательного органа будут носить рекомендательный характер.