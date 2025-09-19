В МИД дали советы по оформлению загранпаспортов для детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала родителям заблаговременно оформлять заграничные паспорта для детей, планирующих поездки за рубеж.

© Вечерняя Москва

Дипломат пояснила, что с 20 января 2026 года свидетельства о рождении перестанут быть основанием для выезда детей до 14 лет в ряд стран, включая Абхазию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Южную Осетию.

— Лучше всего оформлять для выезда за рубеж сразу детям загранпаспорт, — подчеркнула Захарова на брифинге, ссылаясь на собственный опыт, когда ей пришлось срочно менять планы поездки из-за данного правила.

Стало известно, сколько россиян имеют загранпаспорта. Выяснилось, что почти у половины граждан (47 процентов) нет действующего документа. Из них 29 процентов никогда его не оформляли, а у 22 процентов паспорт был, но срок его действия истек.

