Экономист рассказал о трудностях российских семей после появления детей

Экономист заявил о «сильном обеднении» российских семей после появления детей. Это распространённая проблема, касающаяся граждан разного возраста.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

«У нас у людей, которые начинают семейную жизнь, начинаются проблемы, это правда, это есть. К сожалению, как только в России семья обзаводится детьми, она сразу начинает сильно беднеть. Это распространённая наша ситуация. Но говорить, что это чисто поколенческие вещи, нельзя».

Ранее в «Сбере» составили социальный портрет россиянина-банкрота: как правило, ему 38 лет, а средний долг — 700 тысяч рублей. Такие параметры в кулуарах форума АБК «Лидеры цифрового развития» обозначил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. Он отметил, что среди прибегающих к этой процедуре клиентов кредитной организации доля женщин составляет около 60%.