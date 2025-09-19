Мурашко сообщил, сколько родителей занимаются самолечением своих детей

Только 17,44% родителей никогда не прибегали к самолечению своих детей, на такое решение влияет в том числе неправильная коммуникация между врачом и родителями. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Только 17,44% [родителей] никогда не прибегали к самолечению [детей]», — следует из презентации, представленной на лекции в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете.

Министр отметил, что очень важна правильная и эффективная коммуникация между врачом и родителем, поскольку в дальнейшем это влияет на их доверие к медицине. В результате родители отказываются от медпомощи и выбирают самолечение.

По его словам, именно в младенческом и детском возрасте закладываются те показатели, которые будут определять здоровье в зрелом возрасте. Именно поэтому так важно создавать правильные взаимоотношения между педиатром и родителем.