Как создание семьи в возрасте 20 лет помогает самореализации

По мнению председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, в брак следует вступать как можно раньше. Это способствует развитию творческих способностей и самореализации молодого человека.

"Все должно быть в свое время. Отец Небесный заложил в природу человеческую время для рождения первого ребенка. Рожать первенца лучше в возрасте около 20 лет, максимум - сразу после института, это обычно 22 года", - цитирует Лукьянова РИА Новости.

Священник убежден, что юность - это время, когда первый ребенок помогает раскрыть весь потенциал родительской любви. Например, если девушка выходит замуж в 18-20 лет, у нее много сил на материнство и для реализации в качестве супруги.

"Что, кстати, отнюдь не мешает творческим профессиям, а наоборот, развивает многочисленные таланты, например, педагогический и художественный", - пояснил он свою точку зрения.

По словам иерея, когда брак и беременность откладывают, это задерживает личностное развитие молодых. Мало того, такая стратегия ведет к сохранению инфантильного и эгоистичного отношения к жизни.