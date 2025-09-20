В ФИПИ назвали частые ошибки на ЕГЭ-2025 по русскому языку

© Вечерняя Москва

Около 50 процентов участников ЕГЭ-2025 по русскому языку не смогли дать правильный ответ в задании с правописанием «ни» и «не». Соответствующая информация следует из данных Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, задание под номер 13 успешно выполнили лишь 46 процентов учеников.

— Возникшие в 2025 году трудности с написанием слова «(не)даром»: экзаменуемые не смогли правильно определить значение слова на основе предъявленного контекста, — уточнили в институте.

Кроме того, 47 процентов выпускников правильно решили задания на написание гласных «и» и «ы» после приставок, употребление «ъ» и «ь» и правописание приставок.

При этом лишь 40 процентов школьников ответили верно в заданиях на знание слитного, дефисного и раздельного написания слов разных частей речи, передает ТАСС.

До этого глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции сообщил, что результаты проведенного по всей стране ЕГЭ остались в пределах нормы, однако количество стобалльников сильно сократилось.