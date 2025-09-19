Минздрав поддержал законопроект о госпитальных школах

Такие учебные заведения будут предназначены для детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации. Как заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, такая мера будет способствовать повышению доступности этих услуг для несовершеннолетних, находящихся на длительном лечении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты вместе с профильными ведомствами готовят законопроект о госпитальных школах. Там будут обучаться дети, которые свыше 21 дня находятся в больнице.