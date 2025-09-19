Психолог рассказал, как помочь школьнику справиться со стрессом

Стресс проявляется в тревоге, раздражительности, нарушении сна и способности к обучению. Эти симптомы связаны с адаптацией к школе: переходом к новому режиму дня, повышенной нагрузкой, требованиями учителей, общением с людьми и сменой настроения.

© unsplash

Поможет справиться с нервами специальная гимнастика: сначала нужно сделать глубокий вдох через нос на счет 4, затем — задержать дыхание на счет 7, а потом — медленно выдохнуть через рот на счет 8. Повторить необходимо четыре раза.

Также снизить уровень стресса способно ведение дневника с впечатлениями о дне. Ребенку важно сделать акцент на своих успехах и радостных моментах.

Быстро снять тревогу поможет «метод позитивного якоря». Им способно стать приятное воспоминание, воображение любимого места или предмета, а также сжатие пальцев в кулак или легкий массаж кисти.

Ключевую роль в борьбе со стрессом играет поддержка родителей. Они должны напоминать школьнику о его успехах, внимательно слушать и обсуждать переживания, а также помогать организовать учебный процесс без давления.

Кроме того, важное значение имеет отдых, соблюдение режима дня, сбалансированное питание с овощами и сезонными фруктами и активное движение, пишет prmira.ru.

Ранее психолог рассказал, что перегруз в школе может вызвать проблемы с аппетитом.