Какие навыки действительно важны для школьника младших классов

При грамотном подходе начальная школа поможет заложить крепкий фундамент всего будущего обучения вашего ребенка. Пробелы в младших классах могут серьезно осложнить учебу в дальнейшем. Часто родители, желая приучить ребенка к самостоятельности, стараются не вмешиваться в выполнение домашней работы, полностью полагаясь на учителей. Но именно в начальных классах важно вовремя заметить трудности и мягко их скорректировать. Некоторые трудности в учебе могут быть связаны не с ленью ребенка, а с особенностями восприятия информации. Например, дислексия, дисграфия, дискалькулия у современных детей встречаются все чаще и чаще. Скорректировать эти особенности могут логопед или нейропсихолог. Помочь развить мозг могут такие простые упражнения как игра на музыкальных инструментах или жонглирование мячом. Научно доказано, что эти занятия синхронизируют работу полушарий, поясняет автор канала «Дневник родителей«. Помимо этого родители младшеклассников должны понимать, что без уверенного навыка чтения все другие предметы будут даваться с большим трудом. Специалисты советуют читать дома с ребенком хотя бы 5-10 минут в день. Ранее «ГлагоL» рассказал о крупной реформе школьного образования в России. Главное новшество — отмена привычных четвертей.

© ГлагоL