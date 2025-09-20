Эксперт предупредил о привычках, портящих детскую осанку

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета Минздрава России, судебно-медицинский эксперт, автор книг Алексей Решетун рассказал, что больше всего вредит осанке ребенка.

© unsplash

Помимо частого использования гаджетов к изменению осанки детей приводят и другие привычки, например чтение книг в неудобной позе или неправильное положение тела во время выполнения домашних заданий. Регулярные письменные занятия начинаются примерно в 5–6 лет, и именно в этом возрасте важно объяснять ребенку, как правильно держать осанку и контролировать расстояние между глазами и тетрадью. Родителям также необходимо следить за этим, чтобы у их детей сформировалось правильное положение тела.

Нарушение осанки может привести к изменению походки и функциональным заболеваниям, связанным с работой суставов. В подростковом возрасте неровная спина может стать причиной комплексов и насмешек со стороны сверстников.

Врач отметил, что корректоры осанки могут быть полезны, но их следует использовать только по рекомендации врача. Самостоятельное их применение может навредить. При проблемах с осанкой ребенка необходимо консультироваться со специалистом.