Названы самые популярные игрушки в России

Самыми популярными в России оказались мягкие игрушки, сюжетно-ролевые и игрушечный транспорт, рассказали «Ленте.ру» исследователи Т-Ж. Они также выяснили, что чаще всего приобретают игрушки люди 30-34 лет без детей.

«Чаще приобретают игрушки люди 30—34 лет без детей — на них приходится 66 процентов всех транзакций этой возрастной группы, а в категории 35—39 лет больше покупок делают уже родители — 55 процентов», — сообщили аналитики.

Выяснилось также, что родители более сдержанны в тратах, чем бездетные россияне, а женщины покупают игрушки чаще мужчин, хотя именно мужчины тратят больше.

Исследователи также рассказали, что средний чек на покупку игрушек в России составляет 643 рубля, а в городах-миллионниках — 757. Больше всего, как выяснилось, тратят в Татарстане, Нижегородской и Воронежской областях.

«Самыми популярными товарами оказались мягкие игрушки, игрушечный транспорт и сюжетно-ролевые игрушки. Суммарная доля этих трех категорий составила более 50 процентов от общего количества транзакций и денежного оборота за 12 месяцев», — поделились авторы исследования.

