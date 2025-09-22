Хирург предупредил об ужасающем тренде среди детей

Родителям необходимо обратиться к врачу, если ребенок сделал себе «улыбку Джокера». Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург, врач-хирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Георгий Карапетян.

© globallookpress

«Если родители заметили у ребенка воспаление, покраснение, опухание и кровотечение в уголках губ, другие негативные симптомы, то необходимо в срочном порядке обратиться за медицинской помощью к любому хирургу. Это следует сделать для того, чтобы просто правильно проводить обработки и перевязки, ускорив первичное заживление и предотвратив возможное инфицирование», — заявил эксперт.

Карапетян отметил, что не лишним будет получить консультацию психолога или психотерапевта, особенно если родители не могут найти с ребенком общего языка.

По его словам, если родители спохватились, когда кожа уже зарубцевалась с появлением каких-либо деформаций, то помочь в этом случае может только пластический хирург.

«Для полного восстановления как эстетики, так и функциональности может потребоваться не одна, а целая серия пластических операций. Так что всем, только планирующим "украсить" свое лицо "улыбкой Джокера", можно дать совет хорошо подумать. Последствия могут быть самыми печальными, а для их исправления потребуется немало времени, сил и денежных средств», — отметил Карапетян.

Врач рассказал, что главная опасность тренда заключается в том, что такое вмешательство выполняется руками далекого от медицины человека, причем даже не всегда достигшего совершеннолетия.

«Не имея понятия об антисептической обработке, он элементарно может занести инфекцию со всеми вытекающими отсюда последствиями», — объяснил эксперт.

Карапетян обратил внимание, что инфекция в области носогубного треугольника очень опасна, например, может случиться тромбоз внутренних сосудов.

«То есть тромб из зоны носогубного треугольника может попасть напрямую в головной мозг и привести к летальному исходу», — предупреждает врач.

Второй риск, по словам хирурга, связан с деформацией губ и уголков рта.

«В своей практике я нередко сталкивался с такими повреждениями, полученными в ходе травм, боевых действий, ожогов и не только. Образующиеся при этом рубцы могут нарушить не только эстетику, но и функциональность ротовой полости. То есть человек может столкнуться с трудностями при открывании рта, пережевывании пищи, дикции, пении», — рассказал Карапетян.

Эксперт пояснил, что в зоне, где красная кайма губ переходит на слизистую полости рта, а снаружи переходит на обычную кожу, имеется ряд сложных нюансов, которые даже опытных хирургов ввергают в сомнения и заставляют сомневаться в своей компетенции.

«Не все умеют работать с этой зоной и с этими тканями. Сложность заключается в том, чтобы правильно соотнести не только линию разреза, но и глубину разреза и последующий сбор тканей, чтобы воссоздать необходимый результат – эстетический и функциональный, и в то же время избежать любых осложнений», — заявил врач.

До этого психолог объяснила популярность у молодежи тренда на подрезание рта.