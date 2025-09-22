В Минздраве дали совет, как помочь ребенку сформировать ЗОЖ

В Минздраве дали рекомендации по формированию полезных привычек с ранних лет.

По словам Светланы Макаровой, заместителя директора НМИЦ здоровья детей Минздрава России по научной работе, именно в семейном кругу ребенок перенимает культурный опыт заботы о себе и своем здоровье. Она отметила, что недостаточное внимание со стороны близких к этим важным вопросам может существенно затруднить усвоение детьми ценностей ЗОЖ.

Эксперт объяснила, что начинать приобщать чадо к тому, что необходимо следить за своим физическим и эмоциональным состоянием, следует уже с раннего возраста - примерно с 2-3 лет.

Будет очень полезно, по мнению медика, если родители вместе с детьми станут участниками мероприятий, которые пропагандируют и поддерживают здоровый образ жизни.

Также важно своевременно обучать младших школьников основам организации собственного распорядка дня и умению следовать ему.

Взрослым следует внимательно следить за использованием детьми гаджетов. Кроме того, нужно обеспечить систематическую физическую активность.

Светлана Макарова подчеркнула, что родителям необходимо строить жизнь семьи таким образом, чтобы выполнение и соблюдение принципов ЗОЖ было для ребенка естественным и привычным.

