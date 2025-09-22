Психолог предупредил о популярной ошибке родителей школьников

Чрезмерная помощь родителей с домашними заданиями снижает мотивацию школьников и может вызвать конфликты в семье, заявила детский психолог Наталья Наумова.

© unsplash

«Если ребёнок нуждается в помощи, родитель должен направлять его, объясняя непонятные темы и предлагая алгоритмы решения задач. Маленькому ребёнку полезно помочь организовать рабочее место и подготовить удобное пространство для учёбы», — объяснила психолог в беседе с Regions.ru.

По её словам, помощь заключается в содействии, а не в полном выполнении задания за ребёнка.

