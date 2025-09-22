В России оснастят детские площадки ИИ-камерами

До конца 2026 года на детских площадках Санкт-Петербурга появится почти тысяча "умных" видеокамер. С их помощью искусственный интеллект распознает любые инциденты, которые можно расценить как нарушение правопорядка, - от курения на качелях до актов вандализма и размещения незаконной рекламы.

115 современных камер, способных обеспечивать безопасность круглосуточно, уже установлены в популярных игровых комплексах в Калининском, Кировском, Красногвардейском, Невском, Приморском, Фрунзенском и Московском районах. Вскоре их станет 900, все они войдут в комплексную систему "Безопасный город", которая сегодня насчитывает более 103 тысяч видеокамер. Как пояснили в администрации Северной столицы, искусственный интеллект "Безопасного города" распознает десятки нарушений, попавших в кадр, а система видеоаналитики передает информацию о нештатных ситуациях в полицию в течение пяти минут с момента фиксации.

«Наверное, это неплохо, — рассуждает петербурженка Валентина, мама трехлетней дочки. — Иногда подростки ломают качели или карусели просто ради развлечения. Но я бы добавила к проблемам, которые должна видеть нейросеть, еще и некачественный ремонт. Нашу площадку приводили в порядок год назад, однако краска уже облезла, а специальное резиновое покрытие дети прошаркали насквозь».

Отметим, что в Петербурге уже есть примеры подобной работы ИИ. С помощью нейросетей и видеокамер фиксируются граффити на фасадах зданий, незаконное размещение кондиционеров, а также состояние асфальтового покрытия во дворах.

Тем временем

В школах Колпинского района Санкт-Петербурга искусственный интеллект привлекли к контролю за питанием учащихся и работой персонала в столовой. На данный момент пилотный проект охватил 14 школ: нейросеть следит за состоянием пищеблоков, наличием спецодежды у сотрудников и за ее чистотой. В перспективе речь идет и о контроле над технологией приготовления блюд. Как полагают в Смольном, современные решения позволят обеспечить более точный и прозрачный мониторинг соблюдения норм и требований, а также снизят влияние человеческого фактора.