Ученые развеяли миф о детях, которым трудно писать и читать

По данным Международной ассоциации дислексии, от 17 до 23% людей на Земле сталкиваются с трудностями чтения, письма и счета, связанными с этим нарушением. Ученые Пермского Политеха объяснили, почему дислексия не является заболеванием и как она связана с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Дислексия — это особенность работы мозга, при которой человеку трудно быстро и правильно соотносить буквы со звуками. Символы при чтении «слипаются», исчезают, меняются местами, а некоторые буквы и цифры могут отображаться зеркально.

«Дети с этой особенностью читают медленнее сверстников, постоянно возвращаются к началу текста, пропускают или переставляют слоги, — объяснилп доцент кафедры «Иностранные языки, лингвистика и перевод» ПНИПУ Мария Жданова.

Причина кроется в работе мозга: по данным МРТ, у людей с дислексией снижена активность височно- и затылочно-теменных зон, отвечающих за преобразование букв в звуки и автоматизацию процесса чтения. При этом левое полушарие работает слабее, а правое — чрезмерно активно.

«Еще одной особенностью является меньшее количество серого вещества в мозжечке, который отвечает за координацию движений, в том числе чтения», — уточнил кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

Часто дислексия сочетается с другими особенностями. Например, при СДВГ ребенок испытывает трудности с концентрацией внимания, а чтение требует сосредоточенности и быстрого доступа к памяти.

Проблемы с письмом у дислексиков называют дисграфией. Текст, написанный таким человеком, может быть практически нечитаемым даже для него самого. Ошибки не связаны с правилами орфографии: это замены похожих букв, пропуски слогов, зеркальные написания и слитные слова.

Если ребенок не может быстро определить время по часам, это тоже может быть связано с особенностями мозга — дискалькулией.

«В норме человек мгновенно оценивает количество объектов до пяти-шести. Людям с дискалькулией приходится пересчитывать предметы по одному. Это затрудняет счет, ориентацию в пространстве и даже понимание времени», — объяснил Литвинов.

Несмотря на трудности, дислексия и родственные ей нарушения не влияют на интеллект. Человек может быть очень способным в других сферах, а постоянная необходимость искать обходные пути часто развивает у таких людей креативность, упорство и нестандартное мышление. История знает немало выдающихся дислексиков — от Леонардо да Винчи и Эйнштейна до Стива Джобса, Пикассо и Андерсена.