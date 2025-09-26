Депутат объяснил, какими должны быть детские игрушки

Ирина Волынец заявила НСН, что игрушки - это мощный инструмент влияния на сознание ребенка, поэтому они должны быть российские.

Отечественные игрушки проще контролировать на качество, к тому же можно вложить в них правильные смыслы - крокодил Гена и Шапокляк будут намного приятнее и понятнее детям. Об этом НСН рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Время рекламы отечественных игрушек на детских телеканалах должно быть больше. Об этом заявила Депутат Госдумы Яна Лантратова, пояснив, что иностранные игрушки несут чуждые российскому обществу ценности. Ее слова приводит ТАСС. Волынец поддержала инициативу и согласилась с депутатом.

«Все инициативы Яны Лантратовой я горячо поддерживаю, потому что она прекрасно разбирается во всем, что связано с детьми. Родители очень часто идут у детей на поводу, покупая им то, что они просят. А просят они то, что рекламируют блогеры. И, конечно, больше всего зла в импортных товарах и игрушках, потому что они являются отражением чуждой нашей стране идеологии. Мы все с содроганием вспоминаем Хагги Вагги и прочие ужасные игрушки. У нас же есть Колобок, звери из наших сказок и мультфильмов. Можно брать и делать целые серии. Хоть крокодил Гена и Шапокляк противные, они не страшные, а прикольные. Когда ребенок собирает целые серии таких игрушек, то ему и играть интереснее, потому что он может разыгрывать сюжеты из мультика», – предложила она.

Также омбудсмен призвала обратить внимание и на отечественную детскую литературу, а именно на популяризацию как российских писателей, так и их произведений.

«Кроме того, это еще и поддержка отечественного производителя. Это касается не только игрушек, но и всей индустрии: и мультфильмов, и книг. Нам нужно возрождать отечественную литературу, у нас очень много прекрасных детских писателей. Например, Валентин Постников. Он написал уже более 30 детских книг, которые издаются огромными тиражами. Этих авторов тоже должны знать дети, должно быть больше встреч с такими людьми, чтобы дети тоже пробовали себя в творчестве, в литературе», – рассказала она.

По словам Волынец, отечественные игрушки намного проще контролировать в первую очередь по качеству и безопасности, чем детские товары, ввезенные из-за границы.

«Конечно, государству гораздо проще контролировать качество игрушек и их смысловое наполнение, если они отечественные. Когда завозят «из-за бугра», вообще непонятно, из каких материалов это сделано, безопасно ли это для здоровья ребенка. Невозможно провести доскональную экспертизу каждого предмета. Потом у нас произошли изменения в законодательстве, появились ГОСТы по детским товарам. Только кажется, что это всего лишь игрушки, на самом деле – это один из инструментов влияния на формирование сознания человека», – отметила Волынец.

