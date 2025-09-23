В Краснодаре двухлетней девочке сломали руку в детском саду

В одном из детских садов в центре Краснодара мама двухлетней воспитанницы заметила странные пятна на руке дочери, когда забирала ее домой.

© Российская Газета

Пятнами оказались ссадины и кровоподтеки, при этом воспитатель отказалась от причастности к инциденту. Информация вызвала широкий резонанс в интернете.

Как сообщили в МЦУ Краснодара, ЧП произошло в минувший четверг, а на следующий день мама с дочкой обратились в больницу, где девочке поставили диагноз "закрытый перелом правой плечевой кости".

Справку с диагнозом мама принесла в детсад. Сейчас ребенок находится дома, родительница написала заявление в полицию.

По официальной информации, в учреждении начали служебное расследование, к которому подключились полицейские и сотрудники прокуратуры региона.