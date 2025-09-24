Чего ждать, если ребенок досрочно потерял молочный зуб

С началом учебного года дети возвращаются к активной жизни: бегают на переменах, играют на площадках, и, к сожалению, нередко получают травмы, в том числе зубов. Казалось бы, молочные зубы временные и скоро выпадут, так стоит ли беспокоиться? На самом деле их ранняя потеря может вызвать серьезные проблемы. Залим Кудаев, основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день», рассказал, почему важно вовремя реагировать на такие травмы и как сохранить здоровье детской улыбки.

Молочные зубы выполняют не только декоративную функцию. Они помогают формировать правильный прикус, развивать челюсть и поддерживать четкую дикцию. Если зуб выбит, соседние начинают сдвигаться, чтобы заполнить пустое место.

«Первое и очевидное последствие — смещение соседних зубов. Зубы стремятся заполнить пустоту, сдвигаясь в сторону свободного пространства. Кстати, то же самое касается и взрослых людей с отсутствием части зубного ряда. Из-за смещения зубов челюсти смыкаются неправильно, образуется деформация прикуса. Это приводит к проблемам с пережевыванием пищи, головным болям и даже нарушению осанки», — Залим Кудаев, Основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день».

Кроме того, молочные зубы стимулируют рост костной ткани челюсти. При их ранней потере пустое пространство может замедлить развитие челюсти и усугубить проблемы с прикусом. Передние зубы важны для произношения звуков, таких как «с», «з» и «т». Их отсутствие иногда вызывает дефекты речи, которые потом придется исправлять у логопеда.

При травме зуба важно не пытаться вставлять его обратно.

«Молочные зубы нельзя пытаться вставить обратно — это может повредить зачаток постоянного. Обратиться к стоматологу советую в течение 1−2 часов, чтобы проверить, не остались ли осколки в десне. Также врач сделает рентген, чтобы исключить повреждение челюсти или зачатка постоянного зуба. При необходимости могут быть назначены противовоспалительные препараты», —

Для предотвращения смещения зубов и деформации прикуса стоматолог может установить удерживатель пространства или временные конструкции. Важно, чтобы ребенок был под наблюдением ортодонта, чтобы вовремя корректировать прикус при необходимости.