Почему родителям стоит выбирать яркие игрушки

Цветные предметы благоприятно влияют на психоэмоциональное развитие ребёнка.

Таким советом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Мария Манина.

«Для развития ребёнку важно видеть разные палитры ярких цветов. Часто родители делают выбор в пользу себя ради интерьера, красивой картинки в соцсетях, не заботясь о психоэмоциональном развитии ребёнка. Мамы должны обращать внимание на период развития ребёнка и учитывать это в выборе цветов прежде всего игрушек. Если ребёнок чересчур разыгрался, то лучше успокоить его, переведя в место, где спокойные цвета. В кафе для детей интерьер нейтральный бежево-пастельный с разными вкраплениями. Это классная рекомендация, когда яркие вещи можно убрать, чтобы успокоить ребёнка, это касается детей до трёх лет».

Ранее в Общественной палате предупредили о вреде концепции «бежевых мам». Проблема сейчас скорее считается хайпом, чем распространённой практикой, заявил глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.