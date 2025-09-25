Может ли яркая школьная канцелярия помешать учебе

15 сентября известная российская сеть гипермаркетов сообщила, что жители нашей страны стали чаще покупать школьную канцелярию в азиатском стиле. Родители и педагоги беспокоятся — якобы обилие пестрых красок может отвлекать школьника, мешать ему нормально учиться. «Вечерняя Москва» выяснила, так ли это.

Самыми востребованными принтами на пеналах, ластиках в 2025 году стали изображения персонажей культовых аниме (японских мультфильмов). В топ-5 продаваемых школьных товаров в азиатском стиле вошли тетради, наборы чертежных принадлежностей (линейки, угольники), ручки и гуашь.

Родители и некоторые преподаватели утверждают, что канцтовары лучше брать без рисунка. Они аргументируют это тем, что яркие обложки, ручки, карандаши, пеналы мешают сосредоточиться на учебе, а сюжет некоторых рисунков и вовсе способен вызывать агрессию. На уроках дети устраивают соревнования, чья картинка лучше, обсуждают героев аниме, нарисованных на вещах.

Психолог частной практики Антон Кузнецов убежден, что мода навредить учебе все-таки не может.

— Мы слишком много внимания придаем форме, внешности. Нам кажется, что если все будут ходить с короткой прической, то непременно кругом будет порядок. Вот, например, перестанет подросток красить волосы в зеленый цвет, носить сережку в ухе — и сразу поумнеет. Так не работает, к сожалению. С другим ластиком, скучной офисной ручкой школьный хулиган не превратится в пай-мальчика и не перестанет болтать на уроках.

Эксперт настаивает: во всем необходимо сохранять чувство меры.

— Одни сейчас говорят, что не надо детей учить писать от руки, потому что все печатают на компьютере. Другие хотят вернуться «в каменный век». Мол, давайте писать пером и чернилами. Надо искать что-то среднее.

Это же касается и внешнего вида школьников. Позволять детям выражать свою индивидуальность надо, но в пределах разумного.

Основатель и руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики Антон Низовцев уверен, что яркие краски подросткам необходимы. Они помогают в работе.

— Когда все вокруг унылое, то общая атмосфера такая, будто находишься в каком-то очень грустном месте — практически как в больнице. Если же вещи тебе очень нравятся, если ты к тому же нормально воспитан психологически, то тебя это от учебы не отвлекает, а, наоборот, делает фон вокруг более приятным и создает подходящие условия для учебы.

ЧТО ДУМАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Нужны ли оценки за поведение в школе

Антон Низовцев, руководитель интеллектуального клуба «Сигма», учитель математики Школы ЦПМ:

— Я положительно отношусь к школьной форме. Она в первую очередь устраняет социальные барьеры. Если один ребенок супербогатый, а другой бедный, они будут по-разному одеваться, выглядеть. Форма помогает избежать разделения на «модных» и «нищих». Но если к этому добавлять еще что-то: стандартизацию обложек, учебников и рюкзаков — мне кажется, будет перебор. Большинство детских игрушек, которые сейчас продают в любом столичном магазине, яркие, детские площадки тоже. Почему их такими делают? Для маленьких детей яркие цвета просто необходимы. Для подростков же яркие вещи — способ самовыражения. Например, молодому человеку хочется, чтобы любимая музыкальная группа была на пенале изображена. Что же в этом плохого?

Антон Кузнецов, социальный психолог, психолог частной практики:

— Что на самом деле может отвлекать ребенка от учебы? Экран. Есть проблема, которая даже самых замечательных, умных родителей ставит в непростую ситуацию. Не все хотят своим детям покупать смартфоны, компьютеры. Некоторые оберегают ребят от этой, так сказать, заразы — интернета. Проблема в том, что сейчас домашние задания — в интернете, дневник тоже электронный. Современный ребенок без техники практически не может учиться. И родители вынуждены ее покупать. Как при этом сделать так, чтобы ребенок, скажем, не играл в компьютерные игры? Мы же не можем постоянно сидеть рядом и контролировать каждое действие.

Алена Шадрикова, врач-психотерапевт, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН:

— Если мы хотим как-то прививать добрые, теплые чувства к школе, то не следует отнимать у детей возможность пользоваться такими ручками, пеналами, карандашами, которые им нравится. А дети любят все цветное, красивое. Отвлекать от учебы их будут скорее блеклые цвета. Они будут нагонять тоску.

