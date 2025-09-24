Какие признаки сигнализируют о необходимости визита школьника к окулисту

С началом учебного года зрительная нагрузка на детей резко возрастает из-за уроков, домашних заданий и активного использования гаджетов, что создает серьезную угрозу для зрения, которое особенно уязвимо в школьном возрасте, рассказал детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он назвал признаки, которые сигнализируют о том, что ребенку необходим визит к окулисту.

В первую очередь к тревожным симптомам специалист отнес ухудшение успеваемости, отметив, что иногда это может быть связано не с ленью, а с проблемами со зрением.

«Трудности с концентрацией, быстрая утомляемость при чтении могут указывать на зрительное переутомление или спазм глазной мышцы», — уточнил Азнаурян.

Кроме того, по словам врача, насторожить должно прищуривание и близкий наклон при чтении или написании текста — эти признаки часто свидетельствуют о развитии близорукости. Обычно также ребенок жалуется на нечеткое зрение вдаль, размытие контуров предметов, указал офтальмолог.

«Покраснение глаз, ощущение "песка" — характерные симптомы синдрома сухого глаза, который особенно часто встречается у детей, проводящих много времени с гаджетами. Игнорирование синдрома сухого глаза у ребенка может привести к хроническому воспалению и повреждению роговицы, что угрожает ухудшением зрения», — Игорь Азнаурян, офтальмолог.

К признакам, характерным для проблем со зрением, он отнес и неправильное положение головы. Если ребенок постоянно наклоняет или поворачивает голову при взгляде на предметы, это может быть признаком косоглазия или нистагма, пояснил врач.

Светобоязнь и слезотечение могут свидетельствовать о таких воспалительных процессах, как конъюнктивит и кератит, или повышенном внутриглазном давлении, обратил внимание специалист.

Профессор подчеркнул, что в последние годы заметно «помолодели» и диагностируются даже у подростков многие серьезные патологии — глаукома, катаракта, дистрофические изменения сетчатки. Надежной профилактикой, которая позволит вовремя выявить проблемы и сохранить зрение ребенка, он назвал регулярные осмотры у детского офтальмолога — не реже одного-двух раз в год.

