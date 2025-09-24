Названы симптомы перегрузки школьников

Врач Морозова назвала симптомы перегрузки школьников

Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала, что дети сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, что приводит к школьному перегрузу. Это состояние проявляется через физическое, когнитивное, эмоциональное и психологическое напряжение.

Симптомы перегруза:

  • Физические: головные боли, усталость, проблемы со сном, боли в животе или сердце, изменения аппетита, повышенная потливость, дрожь, учащённое сердцебиение.
  • Когнитивные: снижение концентрации, замедление умственной работы, трудности с запоминанием.
  • Поведенческие: раздражительность, плаксивость, импульсивность, снижение интереса к учёбе.
  • Эмоциональные: тревожность, неуверенность в себе, апатия, депрессия.

Она добавила в беседе с РИАМО, что особенно тревожны соматоформные расстройства с физическими жалобами без органической причины.

Профилактика перегруза:

  • Соблюдайте нормы учебной нагрузки, рекомендованные СанПиН.
  • Обеспечьте правильный режим дня и достаточный сон.
  • Уделяйте время физической активности и делайте перерывы.
  • Поддерживайте ребёнка эмоционально, обучите техникам саморегуляции.
  • Взаимодействуйте с учителями и психологами при первых признаках перегруза.
  • Проводите регулярные медицинские осмотры.

«Школьный перегруз угрожает здоровью ребёнка. Важно не только добиться оценок, но и помочь ему стать здоровым и счастливым», — предупреждает врач.