Названы симптомы перегрузки школьников

Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала, что дети сталкиваются с чрезмерной учебной нагрузкой, что приводит к школьному перегрузу. Это состояние проявляется через физическое, когнитивное, эмоциональное и психологическое напряжение.

Симптомы перегруза:

Физические: головные боли, усталость, проблемы со сном, боли в животе или сердце, изменения аппетита, повышенная потливость, дрожь, учащённое сердцебиение.

Когнитивные: снижение концентрации, замедление умственной работы, трудности с запоминанием.

Поведенческие: раздражительность, плаксивость, импульсивность, снижение интереса к учёбе.

Эмоциональные: тревожность, неуверенность в себе, апатия, депрессия.

Она добавила в беседе с РИАМО, что особенно тревожны соматоформные расстройства с физическими жалобами без органической причины.

Профилактика перегруза:

Соблюдайте нормы учебной нагрузки, рекомендованные СанПиН.

Обеспечьте правильный режим дня и достаточный сон.

Уделяйте время физической активности и делайте перерывы.

Поддерживайте ребёнка эмоционально, обучите техникам саморегуляции.

Взаимодействуйте с учителями и психологами при первых признаках перегруза.

Проводите регулярные медицинские осмотры.