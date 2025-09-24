Чем грозит предложение исключить из школьной программы толстые книги

Предметная комиссия учителей Курганской области, проанализировав результаты ЕГЭ, предложила исключить из школьной программы слишком объемные произведения и заменить их на более доступные для детей тех же авторов.

Педагоги поясняют: большие произведения в лучшем случае читают три-четыре человека из класса, то есть меньше 10 процентов.

"Разница в культуре, речи, обстановке, жизненных реалиях в литературе XIX века и современных людей, огромная, - подчеркивают учителя. - Изучая произведение со старшеклассниками, приходится много времени и сил уделять работе с лексикой, которая вышла из употребления. Читая "Евгения Онегина", многие дети не в состоянии "перевести" его на понятный им язык. Часов, выделяемых в школах на изучение литературы XIX века, явно недостаточно, и число изучаемых произведений, необходимых потом для сдачи на экзаменах, оказывается велико".

Владислава Лобанова - одна из тех 10 процентов учеников, которая читает все, что задают. Она учится в 11-м классе в небольшом городе Щучье. По ее словам, "Евгения Онегина", "Преступление и наказание" читать было легко, а вот с "Войной и миром" оказалось сложнее.

- Целых четыре тома и огромное количество сносок на французском языке! - призналась девушка. - Спасибо учителю Оксане Робертовне Беляевой. Мы подробно разбирали героев, их характеры, поступки, события. В итоге я прочитала весь роман от корки до корки. Правда, на это ушло три месяца, но произведение того стоит.

А вот учитель литературы Курганского областного лицея-интерната для одаренных детей, член Союза писателей России Александр Рухлов рассказал, что сам он в 15 лет не осилил "Войну и мир", прочитал только два с половиной тома.

- Ученикам в этом честно признаюсь, - говорит Александр. - На уроках изучаю с ними избранные фрагменты, стараясь составить общее представление о самом важном: смыслах, значении, героях.

По мнению учителя, дети сейчас читают, может быть, даже больше, чем в свое время читали их родители. Другой вопрос, что они читают? В основном это посты в соцсетях, блоги - то, что можно быстро пробежать глазами. Конечно, это проще. От больших произведений отказываться не стоит, считает он. Прикосновение к ним необходимо именно в юном возрасте. Это помогает подготовить почву для того, чтобы вернуться к этим текстам в будущем, разобраться и понять, открыть заново.

Из 10 процентов ребят, которые все же читают, и вырастают в итоге те, о ком потом пишут в учебниках

Молодой актер Курганского театра драмы Алексей Березовский уверен, что у каждого своя дорога к классике. Иногда нужно время, чтобы ее понять. На днях в театре состоялась премьера спектакля по роману Достоевского "Преступление и наказание". Алексей играет Раскольникова. Признался, что в школе он совсем не понял этот персонаж. Когда зашла речь о постановке спектакля, сел за роман. И понял, что... ничего не понял. Начал вдумчиво читать второй раз, третий...

- Это очень христианское произведение. Там много отсылок к Богу, - говорит актер. - Чтобы во всем разобраться, пришлось открыть Библию, сходил даже в церковь, поговорил с батюшкой. Жаль, что в школе этому мало уделяется внимания.

- Я категорически против исключения больших произведений из программы, - поделился мнением с "РГ" ректор Шадринского государственного педуниверситета Артур Дзиов. - Важнейшая задача школы - восстановление культуры чтения. В моей библиотеке десятки изданий русских классиков XIX-XX веков. В 60-80-е годы XX века они выходили тиражом 100 000 - 500 000 экземпляров, и у них находились читатели.

Доктор философских наук Борис Шалютин, услышав об инициативе педагогов исключить из программы "толстые" книги, откровенно заметил: "Пусть почитают "Планету обезьян" Пьера Буля, там описано подготовляемое ими будущее". Программа должна включать несколько крупных разнотипных романов, считает он, чтобы помочь школьнику осмыслить сам жанр и выработать вкус к нему.

- Из 10 процентов ребят, которые все же читают, и вырастают в итоге те, о ком потом пишут в учебниках, - говорит Борис Шалютин. - И они более всех нуждаются в площадке для дискуссий, предоставляемой сложной литературой. У одного великого и очень непростого поэта есть строчки: Если путь прорубаяотцовским мечом,Ты соленые слезы на ус намотал,Если в жарком бою испытал,что почем.Значит, нужные книгиты в детстве читал.

Нужные книги простыми не бывают.

