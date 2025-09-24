Роженицам предложили звать гостей на роды: что думают врачи

Законопроект, позволяющий присутствовать на родах не только членам семьи, но всем, приглашенным роженицей, разработала группа депутатов. Парламентарии уверены, что хорошая компания облегчит появление на свет нового человека для его матери, снизив уровень стресса и помогая справиться с болью.

Мы поинтересовались, что по этому поводу думают врачи и сами роженицы, и выяснили, что это застарелый спор.

Народные избранники подчеркивают, что близкие, приглашенные будущей матерью, дадут ей эмоциональную поддержку и создадут для нее более комфортную обстановку. Что, по их мнению, расслабит молодую мать и позволит не чувствовать себя одинокой, оставленной на попечении чужих людей.

- Меня до глубины души возмущают все эти нынешние моды – фотографы в родильной палате, какие-то наемные компаньонки, а теперь еще и гости, - говорит Нина Георгиевна, акушер-гинеколог еще «советской школы», как она сама себя характеризует. – Теперь и приглашения будут рассылать, как на день рождения или свадьбу. В советские времена муж мог только под окошечком роддома стоять, зато внутри все было стерильно, а роженицы правильно настроены. То, что роженицу надо «расслабить и отвлечь» - убеждение, крайне далекое от профессионального акушерства. Роженица должна собраться, сосредоточиться и слушать команды врача – вот залог успешных родов, а не то, что нынче навыдумывали. Это баловство лишь заносит в родильные отделения инфекции.

Более молодые специалисты не так категоричны, но и они, случись «гости» на родах, которые им довелось принимать, меняют точку зрения.

- Я и не задумывался, зачем нынешним мамочкам доула (та самая «повитуха по найму», только медицинской функции у нее нет, только моральная поддержка. – Авт.), пока меня не вызвали на осложнение в родах у женщины, с которой в палате был такой персонаж, - рассказывает 37-летний гинеколог-хирург Дмитрий. – Хирургов вызывают при аномальном предлежании – неправильном положении плода, когда естественные роды становятся просто опасны. У той мамочки было поперечное предлежание, одно из самых опасных для жизни женщины. В этом случае показано экстренное кесарево. И тут эта неизвестно кто начинает вопить, что мы изверги, что нам «лишь бы отрезать» и чуть ли не бросаться нам на операционный стол. Еле вывели. После того случая я категорически против посторонних при родах. В большинстве «государевых» роддомов, где родзалы общие, это и так запрещено. Но при коммерческом договоре заказчик, как говорится, барин. Жаль только, что не понимающий, что вредит сам себе.

Юристы, знакомые с темой, поясняют, что на практике разрешение или запрет на присутствие посторонних лиц в родильном зале зависит от руководства конкретного роддома. Не коммерческие заведения позволяют роженицам пригласить максимум одного сопровождающего – мать или мужа – и то, если у них имеются отдельные родильные боксы. В общем родильном зале присутствие чьих-то «гостей» абсолютно исключено.

- Да просто дикие люди! – отзывается о таких Маргарита из Екатеринбурга, подрабатывающая в столице доулой. – Мне все мои клиентки благодарны, ко всем в гости хожу! А то, что у меня нет медицинского образования, это даже лучше! Врачей в родилке и без меня полно, а будущей маме другая поддержка нужна – чисто бабья! И ни ее родная мать, ни муж на это не годятся. Мать только паниковать будет, а мужики, бедные, чаще всего прямо сквозь землю готовы провалиться, не знают, куда им спрятаться, если их затаскивают на роды. Не зря же у нас на Руси испокон века было заведено, что с роженицей в бане повитуха и молодые женщины дома, а мужья-бабушки-дедушки ждут за дверью.

Хотя американцы, например, уверены, что «доула» - их изобретение и заслуга. Популярность доул (термин происходит от древнегреческого слова doulē - «служанка», «помощница», в современном понимании - компаньон без медицинского образования, оказывающий поддержку женщине и её семье в перинатальный период. - Авт.) зародилась в 80-х годах прошлого века в США на волне борьбы с кесаревыми сечениями как с «неестественными родами».

Полюбопытствовавшим зарплатами доул в Москве их негодование по поводу депутатских инициатив, способных испортить их монополию на «эмоциональную поддержку», становится вполне понятно. По данным на сентябрь этого года, зарплата доулы без опыта (не в медицине, а в работе доулы!) – 60-80 тыс. руб. в месяц, присутствие на самих родах оплачивается отдельно. А опытные доулы берут от 120 тыс. руб. ежемесячно.

- Фактически просто дружат с будущей матерью в таком вечно подбадривающем ключе, - отвечают на вопрос, что же делают доулы за эти деньги, столкнувшиеся с ними акушеры. – Удаленные доулы берут 30-40 тыс. руб. в месяц – это моральная поддержка по Интернету. Для врачей последние намного безопаснее, да и бацилл от них меньше, разве что от гаджета, который роженица не выпускает из рук даже на родильном столе. Но это мода. Ничего не поделаешь. Топовые доулы берут от 150 тыс. руб. в месяц, при условии, что их нанимают за 2 месяца до родов и держат потом еще три месяца после. И находятся ведь желающие!

Изучение вопроса показывает, что есть и доулы с почасовой оплатой: в столице, к примеру, они просят от 5 до 15 тысяч рублей за 2–3 часа, в зависимости от своей раскрученности. А последняя измеряется их популярностью в соцсетях.

- Если не наняла перед родами доулу, значит, денег у семьи нет, муж нищеброд или сама лохушка, - исчерпывающе описывает необходимость доулы студентка ведущего университета страны в части международных отношений. – Но, конечно, абы кого нельзя, только по рекомендации знакомых. За хорошую доулу и хороших денег не жаль.

А вот депутатское предложение, судя по тональности на страничках доул, их беспроигрышный стартап может и подорвать: если в родильный зал начнут пускать бесплатных подружек, то кому понадобятся платные? Акушеры же, по их тайному признанию, в глубине души рассчитывают, что война между платными и бесплатными гостями на родах вообще положит конец этой антисанитарной и вредной для матери и ребенка моде.