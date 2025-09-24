Перечислены причины и методы борьбы с апатией подростков

В сентябре часто ощущается снижение интереса к учебе у многих школьников: уроки кажутся скучными, а посещение кружков и секций — нежелательным. По словам тульского психолога Светланы Соколовой, в таких ситуациях важно определить первопричину апатии, проанализировав, когда именно у ребёнка пропало желание учиться.

Специалист отметила, что поведение ребёнка может выполнять функцию стабилизации семейной системы: конфликтные отношения родителей иногда связывают семью только вокруг обсуждения проблем с учебой ребёнка.

Соколова также подчеркнула необходимость оценки физического здоровья подростка. Дефицит ферритина, железодефицитная анемия и нарушения работы щитовидной железы могут снижать энергию и мотивацию к активности. При подозрении на депрессивное состояние стоит уже обратиться к психиатру.

В то же время психологические причины включают трудности в общении со сверстниками и педагогами, неуспехи в учебе и чрезмерную критику со стороны родителей. По словам Соколовой, подростки могут уходить в видеоигры или онлайн-активности, чтобы избежать ситуаций, вызывающих дискомфорт и тревогу. Символический «лежачий бунт» также может проявляться как форма тихого сопротивления в семье.

Если интерес к другим активностям остаётся, но к учебе он полностью пропадает, специалисты советуют показывать ребёнку практическое применение знаний, поддерживать усилия вместо оценок и соблюдать чёткий режим дня. Эмоциональное выгорание у детей, по наблюдениям психолога «Тульской службе новостей», связано с перегрузкой уроками, домашней работой, секциями и репетиторами, поэтому важен баланс между учебой и отдыхом.

