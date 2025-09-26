Психолог назвала причину детской агрессии

Подростки ориентируются на авторитет взрослого и копируют поведение.

Школьным педагогам следует укреплять в учащихся чувство защищённости. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Надежда Резенова.

«Истоки в семье. Ребёнок до 7-8 лет принимает все убеждения про жизнь, агрессию, что можно, а что нельзя из семьи. Поэтому насколько жестоко относились со стороны родителей к ребёнку — это показатель, насколько я умею владеть своими эмоциями. Даже если подростки в протесте, но они учатся на авторитетах. Если в школе поддерживающая атмосфера и они понимают, что за них вступится любой преподаватель, даже который их не учит, то они будут чувствовать себя в безопасности. То, что мы говорим детям, — это бесполезно. Они видят то, что мы делаем, и обучаются этому. Поэтому важна семья и как ведут себя педагоги. Было бы здорово, если бы дети понимали свои чувства. Они не понимают, что причиняют боль другому человеку. Потому что он сам настолько в этой боли живёт, что уже не понимает про другие чувства. Пойду-ка я сделаю кому-то ещё больнее, может мне от этого станет легче».

Ранее школьники устроили драку с ножом в Иркутской области. Конфликт двух восьмиклассников произошёл в аудитории учебного заведения в городе Зима. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, 14-летний подросток госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о халатности.