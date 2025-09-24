Сколько детских лагерей примут участие в модернизации в 2026 году

Более 5,6 миллиона детей, по предварительным оценкам, смогли отдохнуть летом 2025 года в лагерях. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова.

© РИА Новости

На пленарном заседании Совфеда она проинформировала коллег, что часть детей отдыхала в новых благоустроенных корпусах, которые были введены в строй в рамках программы модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.

За три года программы в 67 регионах построено 254 жилых корпуса, проведен капремонт 98 объектов инфраструктуры.

«‎Сейчас мы приступаем к подготовке уже шестого этапа программы. В 2026 году в ней примут участие 44 региона, планируется возвести 82 жилых корпуса и провести капитальный ремонт 36 объектов инфраструктуры», — продолжила Карелова.

Она также отметила, что за последние годы стало стандартом строить корпуса, приспособленные к круглогодичному отдыху детей. Лидерами по выполнению программы стали Хабаровский край, Республика Марий Эл, Липецкая, Калужская, Кемеровская, Костромская, Тульская, Тверская и Ярославская области.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что Карелова назвала регионы, которые участвуют в программе, но не перечислила все те, кто до сих пор почему-то к ней не подключился.

«‎Конечно, насильно никто никого не будет приглашать в федеральную программу, но просто удивляет равнодушие руководителей регионов, которые не используют такую возможность. Да, небольшие деньги даются, но все-таки это хорошее такое начало работы по расширению материальной базы для отдыха детей, ремонта, восстановления, строительства новых корпусов», — недоумевает она.

В то же время Матвиенко поблагодарила правительство, премьера Михаила Мишустина и его заместителя Дмитрия Чернышенко, которые активно поддержали этот проект.