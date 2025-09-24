«Единая Россия» оценила безопасность детских площадок

В России 45 216 объектов было проверено в рамках мониторинга "Безопасность детства - 2025". Его итоги подвела комиссия "Единой России" по защите семьи. Они не очень утешительны. Каждая десятая проверенная площадка несет реальную угрозу: это сломанные качели, отсутствующие перила, стертые до асфальта покрытия…

© РИА Новости

Речь не о "мелких недоделках", считает вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, но о прямых рисках для жизни и здоровья детей. Сказывается и правовая неопределенность: некоторые площадки являются попросту "бесхозными". Но, по словам Кузнецовой, большая часть нарушений, выявленных в ходе нашего мониторинга, была устранена. Однако, по ее мнению, это системная проблема, требующая системного решения.

«С 2022 года федеральный надзор за детскими площадками упразднен, и эта ответственность целиком легла на муниципалитеты, — рассказала она в своем телеграм-канале. — Наши проверки выявили недостатки такого подхода».

Сейчас, по ее словам, направляются обращения в регионы для получения полной информации о том, как организован местный контроль за эксплуатацией детских игровых зон, какие тут проблемы и вопросы.