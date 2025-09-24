В России предложили создать реестр детских площадок

Вице-спикер Госдумы обратилась к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением создать общефедеральный реестр детских игровых площадок.

«Мы обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Энваровичу Файзуллину с инициативой о создании общефедерального реестра детских игровых площадок и достаточности их учета в системе ГИС ЖКХ», — написала она в своем Telegram-канале.

Появилось и предложение дополнить статью 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" разделом о "детских игровых площадках".

Эта инициатива возникла после того, как были подведены итоги мониторинга "Безопасность детства-2025". Они оказались тревожными: каждая десятая проверенная площадка несла реальную угрозу здоровью детей: где-то были сломаны качели, где-то отсутствовали перила и т.п.

По словам Кузнецовой, могут быть найдены и другие решения, но "наша задача защитить жизни и здоровье наших детей" и для этого добиться ясности в вопросах ответственности за важнейший элемент детской инфраструктуры.