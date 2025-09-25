Какие ошибки чаще всего допускали выпускники на ЕГЭ-2025

У многих выпускников на ЕГЭ возникли проблемы с пунктуацией, слитным, дефисным и раздельным написанием слов разных частей речи, а также со знанием истории XX века. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок сдававших Единый госэкзамен в 2025 году. «Парламентская газета» рассказывает, на что обратили внимание проверяющие.

Проблемы с орфографией

Русский язык — это обязательный предмет, который сдают все одиннадцатиклассники с 2004 года. Специалисты ФИПИ подчеркнули, что в экзаменационной работе не было заданий, которые бы выходили за рамки школьного курса изучения этого предмета.

В ЕГЭ по русскому языку в основном периоде приняли участие более 655 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом средний тестовый балл снизился с 63,88 до 60,87. Около 40 процентов сдающих показали результаты в диапазоне 61-100 баллов. 3,4 процента выпускников не преодолели минимальную «вузовскую» границу, равную 15 первичным / 36 тестовым баллам, в прошлом году таких было 2,9 процента. Около 0,6 процента учащихся не сумели преодолеть минимальную «школьную» границу, равную 24 тестовым и 10 первичным баллам.

«В повседневных речевых ситуациях (бытовое общение, СМИ) следование нормам современного русского литературного языка у школьников, к сожалению, не является приоритетным, что не могло не отразиться на результатах экзамена», — объяснили ситуацию сотрудники ФИПИ по результатам анализа работ. Наибольшие трудности выпускники испытывали со знаками препинания в предложениях, слитным, дефисным и раздельным написанием слов разных частей речи, употреблением твердого и мягкого знаков, не и ни, букв ы — и после приставок. Например, много ошибок встречалось в написании таких слов, как «проск.чу (на лошади)», «орг.единица», «(не)даром», отсутствовала запятая после вводного слова «впрочем».

«Таким образом, слабо усвоенными элементами содержания являются следующие: подавляющее большинство ключевых орфографических правил русского языка, ряд пунктуационных правил русского языка, текст как речевое произведение», — сделали вывод специалисты ФИПИ.

Чтобы не повторять ошибок

Статистика, опубликованная по итогам ЕГЭ-2025, свидетельствует о сохраняющихся трудностях выпускников с рядом ключевых тем, сказала «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская.

«Несмотря на некоторое сокращение количества заданий с низким процентом выполнения, у многих ребят имеются проблемы с заданиями, связанными с пунктуационным анализом и логико-смысловыми отношениями в тексте, что указывает на ряд проблем в методике преподавания этих тем. Для решения указанных проблем ФИПИ традиционно после завершения основного периода ЕГЭ публикует методические рекомендации, направленные на повышение качества образования и адресованные в первую очередь учителям-предметникам и выпускникам, которые готовятся к экзаменам в следующем году», — отметила Скаковская.

Сенатор добавила, что детальный анализ результатов ЕГЭ текущего года, включающий разбор характерных затруднений и ошибок, а также предложения по преодолению выявленных пробелов в знаниях, должен помочь ребятам лучше подготовиться к экзамену.

«Очень важно, что профильный институт оперативно реагирует на итоги ЕГЭ, проводит системную работу по устранению выявленных пробелов в знаниях», — заключила Скаковская.

Зачем нужны банки

Обществознание — это еще один массовый экзамен, который выбирают 40 процентов выпускников. Он популярен среди школьников не только за кажущуюся легкость, но и потому, что его результаты нужны для поступления в вузы на широкий спектр специальностей гуманитарного профиля.

В ЕГЭ по этому предмету участвовали 270 тысяч человек. Около 23 процентов из них набрали ниже минимального балла (21 первичный / 42 тестовых). Средний тестовый балл составил 53,4.

«В целом доля участников с результатами ниже 60 баллов отражает примерную численность участников, сдававших экзамен в качестве «запасного варианта» или на удачу без должной подготовки. Однако для выполнения заданий требуются системные знания предмета: здравого смысла и общих представлений на бытовом уровне с остаточными знаниями из основной школы недостаточно для успешной сдачи экзамена», — сделала вывод ведущий научный сотрудник ФИПИ, руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации по обществознанию Татьяна Лискова.

Наибольшие затруднения у выпускников вызвали задания, где нужно было назвать известных отечественных ученых и деятелей искусства и описать их достижения. Почти четверть школьников не смогли ответить, что такое социальное и светское государство, в чем смысл презумпции невиновности. Еще одна типичная ошибка — непонимание функций законодательной власти и полномочий главы государства, путаница в представлениях о разделении предметов ведения и полномочий между уровнями публичной власти.

Кроме того, многие школьники не различают уголовное и административное право, виды наказаний, предусмотренные в том и другом. Вопреки распространенному мнению, что зумеры хорошо разбираются в современных реалиях, они «плавали» и в финансовых вопросах.

«Многие участники ЕГЭ 2025 года по обществознанию продемонстрировали непонимание функций различных финансовых институтов, в частности, банковской системы, экономических процессов (безработицы, инфляции). Трудность вызвали задания, проверяющие элементарные знания о финансовых услугах, налоговой системе Российской Федерации», — констатировали в ФИПИ.

Не знают исторических личностей

Экзамен по истории в этом году сдавали 88,2 тысячи человек, 9 процентов из них не смогли набрать минимальный балл (8 первичных / 32 тестовых). Средний балл составил почти 56.

Как оказалось, многие школьники плохо разбираются в истории культуры, не знают исторических личностей, особенно времен правления Ивана IV, Петра I, 1920 — 1930-х годов и периода Великой Отечественной войны. Кроме того, они не умеют работать с историческими источниками и исторической картой, особенно когда предлагается несколько вариантов ответа.

Наиболее низкие результаты оказались при проверке умения устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать исторические события и процессы, аргументировать данную в задании точку зрения.

Любопытно, что школьники лучше знали более ранние периоды истории, чем историю XX века, за исключением событий Великой Отечественной войны. Меньше ошибок встречалось в заданиях, посвященных периодам истории с древнейших времен до начала XVI века, конца XVII-XVIII века и XIX века.