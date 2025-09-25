Эксперт Борозденко считает, что связь между парацетамолом и аутизмом не доказана

Заявление президента Дональда Трампа о том, что парацетамол (ацетаминофен), принимаемый во время беременности, может выступить триггером аутизма у ребенка, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Еще бы - речь идет об одном из самых часто принимаемых лекарств, которое используется как жаропонижающее и обезболивающее при самых разных заболеваниях. "РГ" решила разобраться в ситуации, собрав данные наиболее авторитетных международных и европейских организаций, а также экспертов.

Почему растет заболеваемость аутизмом?

Рост заболеваемости расстройствами аутистического спектра (РАС, а проще говоря - аутизмом) в мире действительно наблюдается. Однако в научной и медицинской среде объясняют это не увеличением числа реальных случаев самого расстройства, а улучшением диагностики и повышением осведомленности людей - то есть аутизм просто стали чаще обнаруживать и фиксировать именно этот диагноз.

История с парацетамолом - далеко не первая в попытке "обвинить" в возникновении аутизма лечебные препараты. До сих пор (в течение многих лет) расхожим является мнение о связи аутизма с вакцинами. При этом ведущие мировые медицинские организации, включая ВОЗ, считают такие утверждения не имеющими достаточных научных доказательств.

Статистика распространенности аутизма

Данные из разных стран демонстрируют устойчивую тенденцию к росту диагностированных случаев РАС.

США: Согласно последнему отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за март 2025 года, расстройство аутистического спектра встречается у 1 из 31 ребенка в возрасте 8 лет (около 3,2%). Для сравнения, в 2000 году этот показатель составлял 1 из 150 детей.

Россия: По официальным данным Минздрава РФ, распространенность РАС оценивается около 1% детской популяции, то есть один ребенок из 100, что примерно соответствует общемировым показателям. С 2018 года число детей с официальным диагнозом "аутизм" в России выросло почти в два раза - с 29 до 50 тысяч к 2022 году. Эксперты связывают этот скачок не с внезапной "эпидемией", а с улучшением выявляемости. При этом реальное количество детей с РАС может быть выше, так как некоторые случаи, особенно с легкими формами, могут оставаться недиагностированными.

Специалисты объясняют увеличение числа диагнозов тремя главными причинами:

Улучшение диагностики и осведомленности: врачи (педиатры, психиатры) стали лучше распознавать признаки РАС. Внедрение стандартизированных скрининговых процедур позволяет выявлять расстройство в более раннем возрасте.Расширение диагностических критериев: понятие "аутизм" сегодня рассматривается более широко - "расстройство аутистического спектра" (РАС), которое объединяет различные состояния, включая синдром Аспергера. То есть теперь диагностируют расстройство у людей с менее выраженными симптомами.Повышение выявляемости у разных групп: растет диагностика у девочек, которые раньше часто оставались без диагноза из-за лучшей способности "маскировать" симптомы.

Существует ли связь с вакцинами и парацетамолом?

Этот вопрос активно обсуждается, и на него есть четкий ответ со стороны научного сообщества.

Вакцины: Многочисленные масштабные исследования, проведенные за последние два десятилетия, опровергли какую-либо связь между вакцинацией и аутизмом. ВОЗ категорически заявляет, что развитие аутизма никак не связано с прививками, но зато вакцинация спасает жизни, прежде всего детские, от всевозможных опасных инфекций.

Парацетамол (ацетаминофен): Заявления Дональда Трампа о связи этого препарата с аутизмом вызвали дискуссию, но не нашли поддержки у ведущих медицинских регуляторов. И ВОЗ, и Европейское агентство лекарственных средств (EMA), и Американская коллегия акушеров и гинекологов высказались единодушно: имеющиеся научные данные не подтверждают причинно-следственную связь, при этом парацетамол остается одним из немногих болеутоляющих и жаропонижающих средств, считающихся достаточно безопасными, чтобы рекомендовать его для применения во время беременности.

Мнения

Денис Борозденко, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета, ассистент кафедры фармакологии ИФМК Пироговского университета:

- Высказывания господина Трампа всколыхнули не только пациентов, но и все медицинское сообщество. Парацетамол - препарат с длительной историей применения, поэтому его побочные эффекты, в том числе на беременных, изучены очень хорошо.

В настоящее время это препарат выбора при высокой температуре у беременных на всех сроках беременности. Многочисленные исследования не выявили каких-либо угроз здоровью будущего ребенка. В западных рекомендациях он также идет под литерой А - безопасный при беременности.

Высказываниям Трампа удивились и ведущие медицинские чиновники западных стран: "Парацетамол остается важным средством для лечения боли и лихорадки у беременных женщин. Наши рекомендации основаны на тщательной оценке имеющихся научных данных, и мы не обнаружили никаких доказательств того, что прием парацетамола во время беременности вызывает аутизм у детей" - так прокомментировал эту скандальную ситуацию главный медицинский директор EMA (Европейского медицинского агентства) Штеффен Тирструп.

Мы до сих пор не знаем всех причин аутизма. Предполагается наличие комплекса генетических и негенетических факторов: прием будущей матерью лекарств, некоторые заболевания, индекс массы тела, употребление алкоголя, курение, осложнения беременности, включая преэклампсию и задержку роста плода, возраст матери и отца (чем старше родители - тем выше риски), их наследственность и так далее.

Поэтому вычленить непосредственное влияние именно парацетамола на формирование аутизма у будущего ребенка крайне сложно. Мы не знаем, на какие данные опирался Дональд Трамп, но, по состоянию нынешней медицинской науки, нет прямых доказательств связи приема парацетамола и повышения риска развития аутизма - это факт.

Анча Баранова, биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона:

- В конце августа вышел метаанализ, показавший, что у детей, чьи матери принимали парацетамол во время беременности, РАС или СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) диагностируют в среднем на 20 процентов чаще, хотя и с большим доверительным интервалом. То есть ученые говорят: "Больше примерно на 20 процентов, но это не точно".

Но общее число детей с аутизмом выросло за последние 30 лет не на проценты, а в разы. Проблема в том, что риски аутизма растут из-за влияния множества факторов, включая наследственные и даже соматические мутации. Парацетамол - просто первый под руку попавшийся и относительно (с точки зрения Трампа) легко устранимый фактор. Его помощники, его команда заявили, что продолжится работа по выявлению и устранению и других факторов. Но это вовсе не означает, что парацетамол в США запретят.

Тем не менее надо учесть: в США да и во всем мире фиксируют случаи тяжелого отравления ацетаминофеном (парацетамолом) с последующим отказом печени, когда пациенты попадают в очередь на трансплантацию. При этом важно понимать, что люди страдают не столько от самого препарата, сколько от его безудержного применения.

Основная ошибка - передозировка. Например, человек принимает болеутоляющее по грамму или даже по 500 миллиграммов, как рекомендовано. Но если боль не отпускает, а нужно идти на работу, он может принять еще одну таблетку другого бренда, не обратив внимания, что в ее составе тот же ацетаминофен.

На всех упаковках написано: "Принимать не чаще одного раза в восемь часов". Но если вы принимаете их поочередно, интервал сокращается до двух часов. В результате - отравление веществом и удар по печени.