Названо оптимальное число учеников в школьном классе

Оптимальным с образовательной и психологической точек зрения является школьный класс с числом учеников от 20 до 25 человек, считает заведующая кафедрой педагогики, методологии и технологии образования Северо-Кавказского федерального университета Елена Фомина.

«Оптимальным можно считать число обучающихся в классе 20-25 человек. За счет использования современных форм и технологий, в том числе цифровых, образовательный процесс можно сделать насыщенным и эффективным. При этом педагог сможет уделить внимание всем обучающимся и классу в целом», — рассказала она ТАСС.

Фомина напомнила, что количество детей в классе регулируется СанПиН из расчета 2,5 кв. м на человека. Соответственно, типовая площадь классной комнаты делает 25-30 человек максимальным числом для большинства классов, если учитывать среднюю величину школьных кабинетов - от 40 до 50 квадратных метров.