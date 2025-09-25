Эксперт посоветовал переселять детей в сельскую местность

Несмотря на проблемы с медициной, образованием и инфраструктурой, люди должны сами создавать комфортные условия для жизни.

Таким мнением экономист поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«В сельской местности существуют всего три проблемы. Первая — медицина: хотя бы фельдшерский пункт — это уже хорошо. Вторая проблема — образование. Я ещё помню времена, когда были сельские школы, где учились первые четыре года, потом детей возили учиться в другие населённые пункты. Третья — электричество и интернет. Нужно самостоятельно создавать «инфраструктуру жизни». Несмотря на это, я всё равно считаю, что детям лучше жить в селе или в посёлках, чем в больших городах».

Ранее Хазин указал на сложности развития высоких технологий в России. Талантливых специалистов переманивают другие страны, такие как Китай и США, предлагая им больше денег. Изменение экономической модели в РФ может решить эту проблему, отметил он.