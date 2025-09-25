Учимся ухаживать за подростковой кожей

Подростковая кожа живет на качелях гормонов (отсюда же, кстати, скачки настроения). Сегодня все чисто и прекрасно, завтра появились жирный блеск и новые высыпания. Нет смысла пробовать все подряд средства от акне, главное — подобрать нужное, рутина может быть очень простой и при этом работать. Косметолог Ирина Созинова рассказала о секретах, которые помогают держать ситуацию под контролем без крайностей и лишних баночек.

Щадящее очищение два раза в день

Главная ошибка — «скрести до скрипа». Агрессивные гели и горячая вода снимают защитный слой, кожа отвечает жиром и воспалениями.

«Нужен мягкий гель с пометкой „для комбинированной или жирной кожи“, теплая вода и тридцать секунд нежного массажа. Утром — одно умывание, вечером — снятие солнцезащиты и макияжа в два шага: сначала средство для растворения SPF и пигментов, затем привычный гель. Полотенце только личное, промакиваем, не трем», — объясняет эксперт.

Легкое увлажнение каждый день

Даже жирной коже, конечно, нужна вода. После умывания нанесите легкий флюид или гель-крем с ниацинамидом, пантенолом, глицерином или алоэ. Такие формулы не забивают поры, снимают стянутость и уменьшают покраснения. Днем добавляйте средство с фактором защиты, это важнее любого тонального крема. Если есть блеск, матируйте зону лба и носа рисовой бумагой или легкой пудрой, но не перекрывайте лицо тяжелыми текстурами.

Точечные средства вместо тотальной «артиллерии»

При прыщах помогают проверенные активы, но их надо включать с умом.

«Хорошо работают азелаиновая и салициловая кислоты, адапален, бензоила пероксид — для начала выберите один инструмент и используйте его точечно или через день, чтобы кожа привыкла. Комбинации подключайте, только если базовый вариант не справляется. Результат приходит постепенно, поэтому важна регулярность», — подчеркивает врач.

Чистые привычки

Половину успеха дает гигиена и аккуратность (дополнительный аргумент в пользу регулярного посещения душа). Телефон протираем, наволочку меняем дважды в неделю, волосы на ночь убираем, чтобы стайлинги не попадали на щеки. Руки к лицу не тянем, очищающие щетки и жесткие скрабы убираем подальше. Если есть привычка выдавливать, договоритесь о правилах: ничего не трогаем до полного созревания и только чистыми инструментами у косметолога. Это банальные пункты, но именно они часто убирают половину высыпаний.

Поддержка изнутри

Сон, вода и питание влияют на кожу не меньше сывороток. Больше простой еды, меньше сладких напитков и случайных перекусов, нормальный завтрак и регулярный режим. Спорт и прогулки улучшают микроциркуляцию и снижают стресс, а он всегда отражается на лице. Если высыпаний много, остаются рубчики, болят узлы на коже или сыпь связана с циклом, не тяните с визитом к дерматологу. Специалист подберет лечение и убережет от экспериментов, которые затягивают воспаление на месяцы.