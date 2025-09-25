В Госдуме высказались о включении компьютерных игр в школьную программу

Элементы киберспорта необходимо изучать на российских цифровых продуктах.

Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился зампред нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«С точки зрения внедрения в школьную программу элементов киберспорта, я в целом это могу поддержать. Но есть одно существенное замечание. Я считаю, что любые элементы школьной программы должны быть полностью российского производства. Поэтому внесение в этот сегмент школьного образования западных игр я считаю неприемлемым. Нужно посылать поручения нашим крупнейшим разработчикам компьютерных игр, а таких много. И на конкурсной основе отобрать лучшие игры. Они могут быть как уже из готовых, которые есть на рынке, либо просто дать задачу разработать».

Ранее стало известно, что в школах могут начать преподавать FIFA, Counter-Strike и Dota 2. Изучение компьютерных игр предполагается в рамках уроков физкультуры. Помимо внимания физическому здоровью, учебная программа включит в себя тренировки реакции и стратегического мышления.