Как говорить на сложные темы с ребенком и сохранить его доверие

Если у вас есть ребенок и он задает вопросы - это хорошо. Значит, он вам доверяет, вы для него авторитет и защита.

Какими бы сложными ни были вопросы растущего человека, не уходите от них. Общение, особенно со значимыми взрослыми, родителями, служит основой развития ребенка. Именно через него дети получают основные человеческие, психические и поведенческие качества. Особенно важно это в первые годы жизни, когда они еще не умеют сами добывать информацию и воспитывать нужные привычки.

Нельзя уходить от вопросов, какими бы сложными они вам ни казались. Не получив ответа от родителей, подростки находят их в интернете, сочиняют сами на основе мнения неосведомленных друзей или, того хуже, посторонних недобрых взрослых. Получается искаженная и небезопасная картина мира.

Чтобы разговор на сложные темы был эффективным, нужно строить его с учетом возраста ребенка, его восприятия мира. Важно сохранять спокойный, доверительный тон, не лгать, но и не перегружать общение на сложные темы избыточной для детей информацией.

Страхуя детей нашими с ними разговорами о важном, мы снижаем детскую тревожность, повышаем их уверенность и формируем доверительные отношения с родителями. Это очень пригодится не только в ершистом подростковом возрасте, но и во взрослой жизни наших чад.

Когда начинать разговор

Инициатором разговора с ребенком на сложные темы может быть и он сам, и взрослые. Все зависит от возраста детей и обстоятельств жизни. Важно выбрать для такого общения спокойную обстановку, когда родители и дети способны друг друга слушать и слышать. Спокойствие станет для ребенка еще и психологическим якорем безопасности.

Часто дети начинают задавать сложные вопросы раньше, чем родители готовы на них ответить. Тут надо быть очень чутким не только к озвученным запросам, но и к поведению, эмоциональному состоянию ребенка. Поэтому, даже когда кроха еще не умеет разговаривать, начинайте изучать литературу по возрастной психологии, общаться с другими родителями, перенимать опыт обсуждения сложных вопросов в родительских группах.

Обсуждая непростые темы, будь то развод родителей, смерть кого-то из близких, плохие отношения со сверстниками и даже "откуда берутся дети", нужно учитывать возраст ребенка. То, что окажется инструментом к действию для подростка, может напугать малыша. Учитывайте возрастные особенности собеседника.

С какого возраста нужно говорить с ребенком на сложные темы? Обычно с того момента, как они начинают ими интересоваться, около трех лет.

Детям от 3 до 6 лет лучше объяснять проблемы на примере из сказок, явлений природы, простых семейных историй.

Ученики начальной школы (7-10 лет) уже способны к разговору по-взрослому, но свои объяснения не надо перегружать подробностями (бытовыми, научными), которые могут их напугать, так как для понимания многих вещей, кроме знаний, нужен и немалый житейский опыт, которого в этом возрасте еще нет.

Разговор о важном с подростками нужно вести по-взрослому, но обязательно учитывать и все возражения, которыми они будут оппонировать. Чтобы не потерять доверие, обязательно прислушивайтесь к мнению подростка, смотрите на ситуацию его глазами.

Никогда не уходите от сложных вопросов. Если запрос поступил - надо отвечать. Ребенок все равно найдет информацию, но устроит ли она вас?

«Если ребенок задал вопрос - обязательно ответьте. Если вы промолчите, он может решить, что данная тема под запретом (это порождает страх) или вы не воспринимаете его волнения всерьез. Если не готовы ответить в тот же момент, назначьте ближайшее время, когда обсудите проблему. Никогда не иронизируйте над вопросами ребенка, даже забавными с вашей точки зрения, - это разрушает доверие между вами, — советует психолог Ирина Зорина. — Говорите ребенку только правду, но адаптируйте ее под уровень понимания. Например, если ребенок спрашивает о сложных понятиях, объясните их простыми словами. После ответа переспрашивайте, все ли он понял. И всегда давайте понять, что данный разговор всегда может быть продолжен, если возникнут новые вопросы».

Сложные темы: что и как объяснять

Все семьи время от времени сталкиваются со сложными ситуациями в жизни, и детей они касаются не меньше взрослых. При этом у ребенка еще не развиты рефлексия и самоанализ, и ему сложнее справиться с отрицательными эмоциями, поэтому помощь взрослых крайне необходима. Рассмотрим наиболее типичные ситуации.

Смерть и утрата. Разговаривая с ребенком о смерти близких, старайтесь описать ситуацию через явления природы:

«Цветы увяли, но весной они взойдут новыми растениями. Мотылек прожил свой день, но дал жизнь новым прекрасным мотылькам. Лето кончилось, но следующее будет не менее прекрасным».

Избегайте выражений "она уснула и не проснулась", они могут вызвать у ребенка страх сна. Если ребенок воспитан в религиозной атмосфере, можно сказать, что близкий человек теперь продолжает следить и помогать ему с неба.

Развод родителей всегда сложно переживается детьми, поэтому взрослым стоит сохранить добрые отношения друг с другом ради ребенка, ведь, перестав быть супругами, они остаются его любящими родителями.

«Говоря с ребенком о разводе, важно объяснить, что в том, что мама и папа больше не будут жить вместе, нет его вины: неубранные игрушки, нежелание вовремя ложиться спать или школьные двойки тут ни при чем. Взрослые люди принимают решения не под давлением обстоятельств, а по собственной воле. Но они по-прежнему рядом и будут его всегда любить», — утверждает Ирина Зорина.

Болезнь, инвалидность. Если утрата здоровья случилась у кого-то из близких, дайте понять ребенку, что бабушка или дедушка теперь еще больше нуждаются в его помощи и родители на него рассчитывают: подать еду, поговорить, обсудить с больным новую книгу или фильм.

Если тяжелая болезнь коснулась самого ребенка, то, исходя из его возрастных особенностей, нужно объяснить ему причины и ограничения его нового состояния. При этом важно убедить его в том, что правильное лечение, режим дня и оптимистичный настрой обязательно помогут ему чувствовать себя лучше. А родители будут ему во всем помогать.

Насилие, наркотики, опасности. Разговор на эту тему нужно вести предельно честно, но без запугивания. Необходимо объяснить подростку, что любую информацию на эту тему он всегда может обсудить с вами. Старшеклассникам полезно дать и информацию о том, куда они сами могут обращаться за помощью.

Половое воспитание и взросление. Обсуждать эти сложные для растущего человека вопросы следует без стыда и табуированности. Нужно дать понять, что половые различия мужчины и женщины, их влечение друг к другу, как и проблемы в этой сфере, так же естественны, как и в других сферах жизни.

Как вести диалог и сохранять доверие

Разговор с ребенком на сложные темы - это не назидательный монолог, а общение по душам, где уважается мнение каждого участника. При этом ребенку надо дать понять, что ни за какой его вопрос или информацию он не будет наказан. Родные люди любят и принимают друг друга безусловно.

В ходе разговора на сложные темы следует время от времени задавать вопросы: "Что ты думаешь? Какие чувства испытываешь по этому поводу? Что могло бы облегчить твое состояние?".

«Важно правильно выбрать время и тон общения с ребенком на сложные темы. Смотрите ему во время разговора в глаза. Это невербальный сигнал "Я тебя вижу, а потом уже - слышу!". Можно совершать по ходу прикосновения-одобрения: погладить по голове, приобнять, взять за руку. Это создаст атмосферу доверия и снизит тревожность. А вот перебивать, категорично настаивать на своем мнении как единственно верном, особенно если разговор идет с подростком, - это значит разрушить отношения на долгое время и отправить ребенка за помощью к неизвестным людям и источникам информации», — говорит Ирина Зорина.

Необходимо проявлять эмпатию и признавать вопросы и чувства ребенка, даже если они кажутся порой нелепыми.

Дайте понять ребенку, что к обсуждению волнующих его тем он может возвращаться к вам снова и снова, по мере развития возникшей сложной ситуации и новых вопросов на эту тему. Если подумать, то мы, взрослые, тоже можем постоянно обсуждать с друзьями и близкими одно и то же, такова особенность психики, которая не смогла справиться с проблемами. У ребенка этот процесс идет еще сложнее.

Ошибки, которых стоит избегать

"Ты еще маленький, потом узнаешь"

Избегайте этой фразы. Она не только не решает возникших у ребенка проблем, но и снижает его значимость в семье по возрастному признаку. Ответы на свои неудобные вопросы он все равно будет искать, но уже в других источниках.

Замалчивание или игнорирование вопросов

В семье не должно быть табуированных вопросов между взрослыми и детьми.

Только разделяя все трудности и решая проблемы, ребенок получает от родителей бесценный опыт взросления и социализации, а также умение сохранять свое психическое здоровье.

Подмена правды сказками или выдумками

Всегда отвечайте честно, но с учетом возрастных особенностей ребенка. Даже если он мал, чтобы воспринять полную информацию о смерти или разводе, не отделывайтесь выдумками.

Ложь все равно вскроется со временем, а доверие к словам и мнению взрослых может быть утрачено.

Давление: "Ты должен думать так же, как я"

Одна из типичных ошибок взрослых в разговоре с детьми на сложные темы - пытаться настоять на своем мнении. Учитывайте чувства и доводы ребенка. Так вы сможете выработать вариант поведения, который устроит вас обоих.

К тому же взрослые тоже могут ошибаться. Если у вас хватит силы духа и чувства юмора поделиться с ребенком тем, как вы сами пережили похожую ситуацию в его возрасте, это не только будет ему полезным, но и укрепит доверие.

Разговоры на бегу, в плохом настроении или в гневе

Если сложный вопрос застал вас в плохом настроении, вы сильно заняты или торопитесь, честно объясните ребенку, что вернетесь к этому разговору при первой возможности. Говорить на бегу на деликатные темы - плохое решение.

«Если вы не уверены в ответе или не можете что-то объяснить, признайтесь в этом честно. Для ребенка это будет важный урок: что-то не знать - это нормально, главное - правильно ставить вопрос и анализировать найденную информацию. Акцентируйте внимание на том, что вас радует его любознательность и что его вопросы настолько интересны, что требуют подробного объяснения. Скажите, что вам нужно подготовиться, чтобы дать ему хороший ответ, и назначьте конкретные даты и время, чтобы он ждал вашей встречи. Когда наступит этот момент, начните с простых вопросов: "Ты помнишь, что этим утром ты меня спрашивал?.. Тебе все еще волнует данная тема?» — советует психолог Ирина Зорина.

Как подготовиться родителям

Выберите подходящее время, когда никто из вас никуда не спешит. А также место, где вас никто не будет отвлекать и не нарушит конфиденциальности разговора. Никогда не обсуждайте сложные вопросы при посторонних. Полезно даже спросить ребенка, хочет ли он, чтобы при разговоре присутствовал другой родитель, бабушка или, к примеру, старший брат.

Выбирайте время, когда вы оба спокойны и готовы слушать друг друга. Не перебивайте, не навязывайте свое мнение и опыт. Подкрепляйте слова тактильными контактами-одобрениями. Более взрослым детям полезно предложить информацию о центрах и службах, оказывающих психологическую и иную круглосуточную помощь.

Прежде, чем обсуждать с ребенком сложные вопросы, родители должны договориться друг с другом о единой позиции по обсуждаемому вопросу. Даже если у взрослых есть разногласия, их не стоит переносить в отношения с ребенком.

Не скрывайте от подростка, что у взрослых тоже есть свои эмоции и сомнения. Пусть каждый из вас изложит свою точку зрения, а потом будет выработан компромиссный вариант.

Стройте общение с ребенком не из сухих "протокольных" фраз, а оживляя его примерами из фильмов и сказок, допустимых анекдотов, житейских примеров, подбирая их по возрасту. Так разговор станет более доходчивым, а сделанные выводы лучше запомнятся, так как будут окрашены эмоционально.

Следует быть готовым к тому, что повторять обсуждение волнующей ребенка темы придется несколько раз, пока сложные вопросы не перестанут его волновать.

Часто задаваемые вопросы

С какого возраста можно говорить с ребенком на сложные темы?

С момента, как малыш сам начинает говорить и задавать такие вопросы. Всегда стройте ответы, исходя из возраста ребенка. Ничего не придумывайте, но и не перегружайте психику ребенка непонятными образами и выводами. Не стоит обсуждать тему, если ребенок сам не обратится к вам с вопросом по ней и в его поведении вы не заметили внезапного стойкого изменения настроения и режима.

Как объяснить смерть близкого ребенку?

Маленькому ребенку уход близкого человека можно объяснить через образы природы, простых сказок. Избегайте пугающих сравнений "Он уснул - и не проснулся. Он ушел навсегда". Не стоит перегружать объяснение и культовыми подробностями, которые не понятны малышу.

В случае с подростком главное - помочь пережить шок, который часто возникает в случае смерти близкого человека. Здесь не нужны объяснения сущности смерти, они и так все понимают. Нужно успокоить, помочь сохранить здоровый режим, дать понять, что вы разделяете его чувства.

Что делать, если ребенок не хочет разговаривать?

Не торопить и дождаться подходящего момента. Если доверие между родителями и детьми не нарушено, то обычно дети сами задают взрослым интересующие вопросы. В сложных ситуациях можно обратиться на телефон доверия или к детскому психологу.

Детский телефон доверия (федеральный): 8 (800) 2000-122 (бесплатно и анонимно для детей и родителей).

Нужно ли скрывать свои эмоции?

Разговаривая с детьми на сложные темы, следует держать свои эмоции под контролем. Не стоит грузить ребенка своими криками, слезами, недовольством, ему и так непросто. Перед разговором успокойтесь и проясните сложные вопросы для себя. А уже потом вступайте в диалог с ребенком.

Как говорить с подростком о наркотиках и сексе?

Темы взаимоотношения полов - такая же часть нашей сознательной жизни, как профессиональная карьера, образования, выбор друзей и так далее. Поэтому любая ложь и табуирование здесь не уместны. Но поскольку эти вопросы касаются личной жизни ребенка, проявляйте максимальную тактичность. То, что взрослому человеку кажется обыденным, подростка может сильно ранить.

В разговоре о наркотиках и наркомании не делайте вид, что не замечаете проблему. Не отрицайте сложность вопроса, но и не вводите подростка в депрессию рассказами о "неизбежности падения". Обсуждать эту тему стоит даже в профилактических целях, пока беды не случилось.

Сегодня во многих регионах работают горячие линии по этой проблеме и центры бесплатной помощи. Поделитесь с ребенком полезными адресами.

"Горячая линия" помощи зависимым от наркомании и алкоголизма: 8 (800) 551-07-01 (звонок по России бесплатный).

Кризисная круглосуточная анонимная служба доверия: 8 (800) 333-44-34 (бесплатно по России).

Какие слова нельзя использовать при разговоре?

Избегайте оценочных слов "Ты виноват, ты не прав, это ужасно…". Ребенок не получит от них помощи, а только перестанет вам доверять. Ищите слова поддержки "Я тебя понимаю, вместе мы справимся, ты сильный, я чувствую, что все наладится".

Можно ли отложить разговор, если родитель не готов?

Отложить разговор на сложную тему можно только на короткий период, объяснив ребенку причину, почему сейчас вы не можете обсудить то, что его волнует. Если вопрос возник - на него надо отвечать, иначе ребенок найдет информацию в непроверенном источнике в интернете или у уличных "авторитетов".

Как понять, что ребенок не понял объяснения?

Задавайте ему уточняющие вопросы по ходу разговора: "Как ты понял мое объяснение? Что ты думаешь по этому поводу? Как ты теперь намерен действовать?". Такая обратная связь поможет вам достигнуть если не согласия, то хотя бы приемлемого компромисса.

Когда лучше привлечь психолога?

Многие вопросы внутри семьи, какие бы сложности ни преподносила жизнь, мы можем решать самостоятельно. Для этого важно интересоваться вопросами психологии, черпать образы и силу из произведений литературы, а главное, сохранить между родителями и детьми доверительные отношения.

В случаях, когда собственными ресурсами справиться с ситуацией не удается (семья пережила развод, смерть значимого близкого), необходимо обратиться к специалисту. Он никогда не вторгается в чужой внутренний мир, как порой полагают обыватели, а помогает активизировать собственные ресурсы личности на решение возникших проблем.

Если через 2-4 недели после разговора вы замечаете 1) продолжающиеся тревожные симптомы, 2) изменения в поведении, 3) трудности со сном, 4) отказ от привычных занятий, то не стесняйтесь обратиться к психологу. Это проявление заботы о благополучии ребенка. Помните, что ваша задача - не оградить ребенка от реальности, а научить его справляться с трудностями, сохраняя веру в себя и способность действовать.

Заключение

Честный диалог с ребенком о сложных темах - это ключ к его психологическому здоровью и развитию. Такие разговоры помогают формировать целостную картину мира, учат справляться с трудностями и развивают эмоциональный интеллект.

Выбирайте время, когда ребенок спокоен и не занят важными делами. Создайте комфортную атмосферу без отвлекающих факторов.

Говорите простым языком, понятным ребенку. Избегайте сложных терминов и абстрактных понятий.

Внимательно слушайте ребенка, не перебивайте, принимайте все его чувства.

Помните, что разговор с ребенком на сложные темы - не обязанность, а проявление любви и заботы. Главное - честность, поддержка и готовность быть рядом. Для ребенка важнее не идеальные ответы, а ощущение, что родители его слышат и понимают.