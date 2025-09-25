Сколько родителей в России не ограничивают время детей в интернете

Недавнее исследование показало, что почти половина (47%) российских родителей не знают, сколько времени их дети проводят онлайн, и никак это не контролируют.

Ещё треть (33%) респондентов сообщили, что их дети проводят в гаджетах от часа до двух ежедневно, 8% — не более часа, 12% — не более 30 минут в день, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Skysmart.

При этом 38% опрошенных признались, что не знают, чем их ребёнок занимается в сети. Четверть (26%) установили родительский контроль, 20% периодически проверяют гаджеты ребёнка, а 16% респондентов дети сами рассказывают о своей активности в интернете.

Ранее руководитель «Российской Дрифт Серии», мастер спорта и действующий пилот чемпионата RDS Open Дмитрий Добровольский в интервью газете «Известия» рассказал, что современные подростки всё чаще выбирают виртуальные развлечения, однако важно не забывать о значении физической активности. По его мнению, эмоции и адреналин, которые они испытывают в играх, можно получить в реальном спорте.