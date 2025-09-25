Врач рассказал, чем накормить ребенка перед школой

Рацион школьника играет ключевую роль в обеспечении его физической и интеллектуальной активности. Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова поделилась основными принципами формирования полезного утреннего приема пищи.

«Питание — это один из ключевых факторов, определяющих физическое и умственное развитие школьника. Поэтому оно должно быть сбалансированным по содержанию белков, жиров, углеводов и витаминов в соответствии с возрастом», — отметила Чиркова.

Среди рекомендуемых блюд — каши, приготовленные из сложных углеводов, таких как овсянка или гречка, а также белковые продукты, такие как яйца, творог, сыры и кисломолочная продукция. Овощи и фрукты обогащают рацион клетчаткой и микроэлементами, необходимыми для нормального пищеварения и укрепления иммунитета.

Вместе с тем, эксперт предостерегла от чрезмерного употребления сладостей и продуктов быстрого приготовления, содержащих вредные пищевые добавки и сахар. Бургеры, сосиски, колбасные изделия и прочие готовые блюда негативно влияют на эндокринную систему и метаболизм ребенка.

Важным моментом Чиркова назвала организацию правильных школьных перекусов. Полезные снеки, такие как свежие фрукты, овощи, орехи и сухофрукты, позволяют ребенку поддержать уровень энергии и избежать усталости на уроках.

Таким образом, формирование здорового режима питания — необходимое условие успешного образовательного процесса и гармоничного развития ребенка, сообщает Regions.

Питание детей должно быть разнообразным, сбалансированным и умеренным. От этого зависят их концентрация, работоспособность и настроение, рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.