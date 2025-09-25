Что такое детский анпакинг и почему он так популярен

Видеоролики с детским анпакингом завораживают не только детей, но и взрослых по всему миру. Юные блогеры быстро набирают аудиторию, а их родители превращают простое увлечение в средство реального заработка. Так, мама популярного 12-летнего блогера Егора Суперстар вывезла его младшего брата в Таиланд без согласия отца (с которым она в разводе), чтобы зарабатывать деньги на видеоконтенте, объясняя это тем, что малыши собирают больше просмотров в Сети. «Вечерняя Москва» выясняла, почему детские распаковки стали популярны и что происходит с психикой детей, когда их используют как средство заработка.

Детские распаковки

Простой формат анпакинга быстро завирусился в Сети, хотя такие ролики не несут в себе особой смысловой нагрузки. Если взрослые снимают обзоры на дорогие покупки, брендовые боксы и люксовые подарки, то детский анпакинг подразумевает распаковку коробок с игрушками, шоколадных яиц или праздничных подарков. Внезапный интерес к такому жанру видео возник по всему миру.

Изначально видео с распаковками начались с обзоров игрушек диснеевских принцесс из шоколадных яиц. Их снимала женщина, которая никогда не показывала своего лица, но видео собирали миллионы просмотров, а детский анпакинг заинтересовал и других пользователей, поэтому таких видео на просторах соцсетей становится все больше.

Почему это популярно

По мнению детского психолога Надежды Резеновой, детский анпакинг приобрел популярность в Сети по нескольким причинам:

воспоминания из детства об ожидании чуда; эмоциональное сопереживание.

«Маленькие дети притягивают внимание взрослых, потому что они умиляют детской непосредственностью, искренней радостью, яркой реакцией. Взрослые уже не способны на такие эмоции, а вернуть эти ощущения хочется, поэтому даже взрослые начинают "залипать" на такой контент. Ведь даже они покупают шоколадное яйцо с сюрпризом не ради еды, а ради игрушки внутри», — пояснила Резенова.

Влияние на детскую психику

Однако если личный интерес ребенка к такому занятию перерастает в средство заработка его родителей, то это может негативно сказаться на его психическом здоровье, предупредила психолог.

«Если ребенок начинает снимать такие ролики не по собственной инициативе, а потому что родители хотят заработать на нем деньги, это меняет ролевые функции в семейных отношениях. У семьи есть иерархическая структура, где каждый занимает свое определенное место: ребенок не должен обеспечивать родителя — это должны делать взрослые», — рассказала собеседница «ВМ».

К тому же Резенова подчеркнула: когда ребенок в раннем возрасте начинает зарабатывать большие деньги, он упускает важные этапы становления личности, которые нужно прожить каждому человеку. В связи с этим во взрослой жизни человек может столкнуться с такими проблемами, как:

тревожные расстройства;

депрессивные расстройства;

специфические фобии.

«Помимо этих последствий, ребенок, который в детстве начинает зарабатывать деньги для благополучия мамы, не учится зарабатывать их для себя», — заключила эксперт.

