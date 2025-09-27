В Госдуме сочли выгодным обеспечение школьников бесплатным питанием

Это позволит сэкономить на здравоохранении, потому что сократит количество случаев заболеваний ЖКТ.

Для реализации инициативы необходимо найти денежную поддержку на федеральном уровне. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Денег хватит, уже подсчитали. Надо думать в комплексе. Если сегодня обеспечим питание, то экономим на здравоохранении, расходах, связанных с лечением различных заболеваний ЖКТ, — язвы, гастриты и прочее. Сегодня происходит покупка в различных автоматах чипсов, печений, шоколадок и прочей ерунды, которая бьёт по здоровью. Поэтому мы это и предлагаем. Посмотрите практику реализации для начальной школы, уже есть позитивные результаты и хорошие оценки родителей. Поэтому очевидно, что это нужно дальше двигать и искать федеральное финансирование».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы внесут межфракционный законопроект по обеспечению всех школьников бесплатным одноразовым полноценным горячим питанием, сообщает РИА Новости.