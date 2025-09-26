Сколько родителей в России не переживают за здоровье детей

Почти половина опрошенных россиян (47%) не переживают за здоровье детей, каждый пятый уверен, что детский организм легко справится с сезонными болезнями, а у каждого шестого дети и вовсе никогда не болеют. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела группа "Ренессанс страхование" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

При этом опрос показал, что за последний год у двух третей опрошенных родителей дети хотя бы раз переносили ОРЗ или ОРВИ. В частности, в четверти семей дети заболевали лишь единожды, 29% отметили, что их дети болели два-три раза, а 14% сообщили о трех и более случаях заболеваний за прошедший год.

Среди тех (53%), кто все же испытывает беспокойство по поводу устойчивости детского здоровья, по большей части опасаются за здоровье своих детей во время осеннего учебного периода (40%), а также на зимних каникулах (23%). Менее опасными для здоровья периодами, по мнению опрошенных, оказались летние каникулы (14%) и весеннее учебное время (11%).

Однако большинство родителей (62%) регулярно направляют своих детей на медицинские проверку здоровья. Каждый пятый (22%) проводит такие обследования не реже одного раза в год, четверть респондентов направляют ребенка на медосмотр каждые два-три года, 14% - не чаще, чем раз в четыре-пять лет, а свыше трети (38%) не видят необходимости в регулярных медицинских обследованиях. В то же время пятая часть всех респондентов отводит своих детей на прием к отдельно взятым медицинским специалистам именно перед началом учебного года. Для обследования перед учебой родители в первую очередь направляют ребенка к неврологу (38%), офтальмологу (31%) и педиатру (29%). В топ-5 важных врачей также вошли аллерголог/иммунолог и ЛОР (28 и 21% соответственно).

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования среди 1,2 тыс. родителей из крупных городов России.