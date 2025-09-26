Названа частая причина задержки речи и детских истерик

У ребенка не сразу начинает развиваться абстрактное мышление. До семи лет мозг воспринимает мир только через ощущения.

Нарушения в этом процессе могут привести к серьезным проблемам в поведении и социализации. Пока ребята не пошли в школу, заметить дефекты бывает трудно, считает ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии Надежда Михель.

К симптомам относятся: замедленная физическая активность, частые мигрени, сниженный интерес к играм сверстников, задержка речи и повышенная чувствительность к прикосновениям.

Еще нарушения бывают связаны с гиперактивностью. В этом случае ребенка стоит отвести к врачу. Он поможет улучшить состояние чада - например, с помощью сеансов по мягкой стимуляции органов чувств, передает телеканал "Саратов 24".