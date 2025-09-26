Почему школьники плохо сдают ЕГЭ по обществознанию

Результаты на экзамене зависят от таланта учителя, но большую часть ответственности несет на себе ученик, заявил НСН Дмитрий Лутовинов.

ЕГЭ — это командная работа педагога и школьника, но не всех возможно научить предмету, а многие еще и не хотят учиться, заявил учитель истории и обществознания, учитель года - 2022 Дмитрий Лутовинов в беседе с НСН.

Согласно данным ФИПИ, российские школьники не порадовали результатами на экзаменах по обществознанию. Этот предмет на ЕГЭ выбирают 40 процентов выпускников, но почти каждый четвертый получает ниже необходимого минимума. Средний балл в 2025-м году составил всего лишь 53,4 из 100. Проблемы у учеников вызывают как финансовые вопросы, так и юридическая отрасль. Лутовинов связал невысокие баллы с желанием получить среднее профессиональное образование (СПО).

«Обществознание выбирают как самый доступный предмет. Часто ребята либо идут в 10 класс не по своей воле, или у них низкие баллы для поступления в колледж. Тогда они рассчитывают “посидеть-пересидеть” два года. Что в таком случае сдавать? Точно не профильную математику. Физику, химию ребенок тоже не сдаст. Литературу или историю? Это тоже что-то на сложном уровне. Вот и остается обществознание, "хоть что-то я там понимаю". Хотя это иллюзия, потому что предмет сложный. Из-за этого получение СПО может быть только труднее. Это и есть одна из причин низких баллов», — указал он.

Учитель добавил, что ответственность за результат несут как ученик, так и педагог.

«Обществознание в школах преподается хорошо. Нельзя сказать, что везде стали хуже преподавать предмет, это невозможно. Здесь многое зависит от самого учителя и от ученика. Во-первых, насколько преподаватель талантлив, профессионален, заинтересован в результате. Во-вторых, к сожалению, не всех можно научить любому предмету на 100%. Не получится просто наболтать что-нибудь про право и государственную систему. Из-за этих иллюзий ребята могут должным образом не готовиться к ЕГЭ. Часто еще бывает, что школьники учатся не очень хорошо, а в 10-й класс школы взять их обязаны. Конечно же, они не достигают высоких результатов», — подчеркнул он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин объяснил в пресс-центре НСН, почему «обществознание» стало самым провальным предметом на ЕГЭ.