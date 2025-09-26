Ребенка обижают в школе, учитель не реагирует: что делать?
Академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery Мария Вавилова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что нужно предпринять родителям, если ребенка обижают в школе и учитель на это не реагирует.
«Важно взять ситуацию под контроль и действовать решительно. Если ребенок обратился к родителям с проблемой в общении с одноклассниками, значит, он сделал самый серьезный шаг - нашел в себе силы попросить о помощи. Родителям необходимо дать ребенку ощущение безопасности и защиты, показать, что его чувства воспринимаются всерьез», - отметила специалист.
По словам Вавиловой, для начала необходимо тщательно фиксировать все случаи: записывать даты и время, описывать природу конфликтов, указывать свидетелей. Эта информация станет основой для конструктивного разговора с представителями школы. В первую очередь важно побеседовать с классным руководителем и школьным психологом, подробно рассказывая о проблеме и выражая свои опасения. Если реакции не последует, нужно поднять вопрос на уровень директора. Собеседница издания советует опираться на внутренние правила организации и требования законодательства, регулирующие борьбу с травлей и обеспечение безопасности учеников.
«Взаимодействие с руководством школы должно быть четким и конструктивным. Нужно требовать конкретных мер: проведения профилактических мероприятий, тренингов для педагогов и учеников для формирования уважения и безопасности. Важно не ограничиваться устными договоренностями, а просить отчет о проделанной работе, фиксировать каждое взаимодействие с представителями школы. Если школа продолжает игнорировать проблему, можно обратиться в департамент образования или к уполномоченным по правам ребенка с официальными жалобами», - подчеркнула Мария Вавилова.