Ребенка обижают в школе, учитель не реагирует: что делать?

Академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery Мария Вавилова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что нужно предпринять родителям, если ребенка обижают в школе и учитель на это не реагирует.

© Вести Подмосковья

«Важно взять ситуацию под контроль и действовать решительно. Если ребенок обратился к родителям с проблемой в общении с одноклассниками, значит, он сделал самый серьезный шаг - нашел в себе силы попросить о помощи. Родителям необходимо дать ребенку ощущение безопасности и защиты, показать, что его чувства воспринимаются всерьез», - отметила специалист.

По словам Вавиловой, для начала необходимо тщательно фиксировать все случаи: записывать даты и время, описывать природу конфликтов, указывать свидетелей. Эта информация станет основой для конструктивного разговора с представителями школы. В первую очередь важно побеседовать с классным руководителем и школьным психологом, подробно рассказывая о проблеме и выражая свои опасения. Если реакции не последует, нужно поднять вопрос на уровень директора. Собеседница издания советует опираться на внутренние правила организации и требования законодательства, регулирующие борьбу с травлей и обеспечение безопасности учеников.