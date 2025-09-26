Психолог рассказал, как бороться с буллингом

Специалисты рассказали новосибирским родителям, как распознать травлю ребенка в школе и какие меры предпринять для его защиты. По статистике, с агрессией со стороны сверстников или даже педагогов сталкивается примерно каждый третий школьник.

«Понимание ситуации – первый шаг к ее решению. Родителям следует внимательно наблюдать за своими детьми и обращать внимание на изменения в их поведении. Если ребенок стал замкнутым, потерял интерес к учебе или у него появились необъяснимые страхи, это может быть сигналом, что его травят», – рассказала Горсайту практикующий педагог-психолог Ольга Баженова.

Буллинг (травля) – это не просто конфликт, а систематическое психологическое или физическое насилие, которое может нанести серьезный вред психике ребенка.

Признаки, которые должны насторожить

Нежелание идти в школу под любым предлогом.

Снижение успеваемости, потеря интереса к учебе.

Замкнутость, подавленность, повышенная тревожность или плаксивость.

Синяки, порванная одежда, «потеря» вещей.

Отсутствие друзей в классе, жалобы на одиночество.

Психосоматические проявления: головные боли, тошнота без видимой причины.

Родителям важно сохранять скриншоты переписок, фотографии поврежденных вещей, записывать даты и суть инцидентов, поговорить с классным руководителем и психологом. Также можно написать официальное заявление на имя директора.

Особенно сложной является ситуация, когда агрессором выступает учитель. В этом случае психологи рекомендуют провести беседу с педагогом, а при отсутствии результата – обращаться к директору и вышестоящим инстанциям. Если администрация встает на сторону учителя, лучшим решением может стать перевод ребенка в другую школу.

Главный внештатный детский специалист минздрава Новосибирской области Андрей Фунтиков подчеркивает:

«Травля – это не этап взросления, а форма насилия. Раннее вмешательство и ваша последовательная поддержка помогут минимизировать последствия для психики ребенка».

