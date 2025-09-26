Эксперт призвал создать спецклассы русского языка для мигрантов

Заняться этим должно министерство просвещения РФ.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Исходно для выравнивания знания русского языка нужно создавать спецклассы. Подготовительные, языковые, как угодно их назовите. Раньше перед поступлением в Университет дружбы народов все иностранцы учились на подготовительном факультете, чтобы с первого курса со знанием русского языка осваивать дисциплины. Правильным является, если дети оказались на территории РФ, то их надо превращать в самых главных патриотов РФ, в лучших знающих русский язык. Вот в чём позиция должна быть государства. Если мы хотим продвижения русского языка, то вот вам дети, они около школы вашей бродят, сделайте их носителями русского языка, в чём проблема. Четверть века мучали одних детей, теперь мучают других детей вместо того, чтобы заняться подлинным образованием. И это задача министерства просвещения РФ».

Ранее глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Равиль Гайнутдин назвал непринятие детей мигрантов в школу «наказанием в назидание родителям» и призвал не разрушать «узы добрососедства».

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу закон, который обязывает детей иностранных граждан перед зачислением в школу проходить проверку на владение русским языком, необходимым для освоения образовательных программ. По данным Рособрнадзора, в этом году в школы были поданы заявки от 23 616 детей иностранцев. До тестирования допустили только 8223 ребёнка. Само тестирование прошли только 5940 детей, а успешно сдали тест по русскому языку лишь 2964 ребёнка.