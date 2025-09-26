Эксперт рассказал, как безопасно взаимодействовать с ИИ детям

Эксперт по кибербезопасности Андрей Сиденко поделился с контент-партнером "РГ" - сайтом pravda-nn рекомендациями для родителей по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ) детьми.

Исследования показывают, что каждый четвертый школьник старше 10 лет уже активно пользуется нейросетями, воспринимая их как источник знаний и даже как собеседника. Однако, несмотря на потенциальные преимущества, ИИ несет и риски, поскольку может ошибаться и даже наносить вред.

Согласно данным ВЦИОМ, лишь 24% россиян видят в ИИ инструмент для улучшения обучения. При этом почти половина родителей не разрешили бы своим детям использовать ИИ для школьных заданий. Среди опасений родителей - снижение умственной активности, деградация навыков, утрата живого общения, падение мотивации к учебе, лень, риск плагиата и ослабление критического мышления.

Пример из жизни: Нижегородка Анна столкнулась с подобными проблемами. Ее сын-восьмиклассник, пользуясь умной колонкой для помощи в учебе, стал допускать ошибки в домашних заданиях, а младшая дочь предпочитает играть с голосовым помощником, отказываясь от обычных игр. Анна обеспокоена тем, что ИИ стал не помощником, а заменой самостоятельной деятельности детей.

Мнение эксперта: Андрей Сиденко подчеркивает, что ИИ - это ценный помощник, но ключевым навыком для ребенка остается способность мыслить самостоятельно, анализировать информацию и доверять близким. Дети, особенно маленькие, не всегда четко разделяют реальность и виртуальность, воспринимая, например, голосовых помощников как живых персонажей. Эксперт отмечает, что дети привыкают к ИИ с раннего возраста, не осознавая сложности технологий, стоящих за такими инструментами, как "Алиса" или "Маруся".

«Думали, что колонка детям в помощь будет, а получается, что сын расслабился - она за него по истории на вопросы отвечает, по литературе сочинения пишет. Я в тетрадь заглянула, а там ошибок полно, написано все кое-как, — сетует Анна. — А дочка так вообще отказывается играть в обычные игры, говорит, что с "Алисой" интереснее. Теперь даже и не знаю, что делать с этим».

Андрей Сиденко из "Лаборатории Касперского" подчеркивает, что искусственный интеллект (ИИ) - это ценный помощник для детей, но не замена их собственному мышлению. По его словам, ключевым навыком для ребенка остается способность критически оценивать информацию, рассматривать разные точки зрения и полагаться на поддержку близких. Дети в отличие от взрослых часто воспринимают виртуальный мир как реальный, например, веря в существование волшебных персонажей в умных колонках.

Они с раннего возраста легко взаимодействуют с ИИ, не осознавая сложности таких технологий, как голосовые помощники, которые стали обыденностью. ИИ позволяет детям нативно общаться с технологиями, даже без навыков чтения и письма, что значительно упрощает им жизнь. Однако несмотря на преимущества, такие, как быстрый доступ к информации и универсальность, родителям важно помнить о потенциальных рисках. ИИ - это инструмент, который не должен заменять самостоятельное решение задач. Например, при написании сочинений с помощью ИИ важно понимать, что модель не создает ничего принципиально нового, а лишь компилирует существующую информацию. Кроме того, ИИ может давать неверные ответы в отличие от человека, который способен признать свое незнание.

Психолог Алексей Хандохин утверждает, что эффективность применения искусственного интеллекта (ИИ) напрямую связана с подготовленностью пользователя. Для взрослых, обладающих развитыми социальными, эмоциональными и профессиональными навыками, ИИ становится ценным инструментом для оптимизации времени и усилий, не ухудшая при этом их когнитивные способности.

Однако, по мнению Хандохина, ИИ может представлять опасность для детей при бесконтрольном использовании. Недостаток критического мышления у ребенка мешает ему адекватно оценивать достоверность информации, а получение готовых ответов от ИИ препятствует развитию навыков осмысления и анализа.

Андрей Сиденко подчеркивает, что ИИ является полезным помощником только при грамотном и безопасном использовании. Чат-боты не должны использоваться для создания недопустимого контента или обмана, а нейросети никогда не заменят живое общение, необходимое для детских открытий в реальном мире.