Заммэра Москвы рассказал о форуме школьного туризма «Маршрут построен»

Форум школьного туризма "Маршрут построен" соберет около 10 тысяч школьников, студентов колледжей и их педагогов, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

© РИА Новости

Мероприятие пройдет в субботу, 27 сентября, в парке "Кузьминки-Люблино". Оно приурочено ко Всемирному дню туризма.

Ракова отметила, что среди школьников и студентов колледжей стабильно растет интерес к краеведению и туристической сфере, в Москве этим направлением занимаются более 80 тысяч ребят, то есть каждый 20-й столичный ребенок. Например, за прошлый учебный год юные москвичи преодолели более 400 тысяч километров, и "Маршрут построен" станет для увлеченных путешествиями школьников главным событием.

«В программе мы продумали мероприятия как для опытных туристов, так и для новичков. Для гостей подготовили три трека: спортивный, культурный и природный. Например, участники смогут познакомиться с особенностями короткой пешей дистанции, попробовать свои силы на скалодроме, заняться спортивным ориентированием или освоить управление парусной яхтой», – рассказала вице-мэр.

Также можно будет принять участие в интеллектуальных играх и мастер-классах, понаблюдать за птицами и стать участниками исторических реконструкций, которые будут посвящены событиям 1812 года и Великой Отечественной войне.

Помимо этого, в зоне семейных активностей всем желающим предложат сделать снимки в специальных фотозонах и посетить лекторий "Москва: от Арктики до Антарктики".

В честь Дня туризма праздничные мероприятия пройдут в центрах дополнительного образования по всему городу. Например, в пятницу, 26 сентября, во Дворце творчества детей и молодежи "Хорошёво" участники встретятся с педагогами центра, попробуют себя в скалолазании и примут участие в спортивном ориентировании.

В субботу и воскресенье, 27 и 28 сентября, Центр детского творчества "Строгино" проведет пешие экскурсии по природно-историческому парку "Москворецкий". Кроме того, во дворцах творчества детей и молодежи "Преображенский" и "Восточный" в воскресенье пройдут праздничные мероприятия.

Ранее горожанам и гостям столицы в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" представили туристический потенциал города.

В соответствии с планом развития города к 2030 году ожидается, что столицу посетят 52 миллиона туристов. Из них 46% (24 миллиона) будут приезжать с культурно-познавательными и развлекательными целями. Еще 14% (7,3 миллиона) выберут событийный туризм, 15% (8 миллионов) приедут по деловым вопросам, 11% (5,8 миллиона) будут заинтересованы в образовательных программах, а 3% (1,6 миллиона) – в медицинском туризме.